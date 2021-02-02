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Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi

Sonunda TFF tarafından Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi verildi. Fenerbahçe'nin şu anki durumu için Erol Bulut neler söyledi?

02 Şubat 2021 Salı 22:42
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan maçın tarihi taraftarların merak konusu. Taraftarlara sonsuz gibi gelen bu bekleyiş sona erdi. 

 

TFF’nin verdiği bilgiye göre iki takım arasında gerçekleşecek maçın tarihi belirlendi. Ligin 24. haftasında oynanacak olan maç için 6 Şubat tarihi verildi. Saat 19.00 da yapılacak olan karşılaşma cumartesiye denk geliyor. 

 

Pandemi dolayısıyla maç seyircisiz olacak. 

 

 

Bu yıl ligde  42’lik puan ile ikinci sıraya yerleşmiş olan Fenerbahçe taraftarları tarafından ilgi ile takip ediliyor. Fenerbahçe şu an için birincilikten sadece 2 puan uzakta. 

 

Erol Bulut bu yılki lig için daha fazla puan ile bugüne gelebileceklerini ama ne yazıkki yapamadıklarını, bu eksiği önlerindeki maçlarda kapatacaklarını dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaraySüper Lig
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