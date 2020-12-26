Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden milyonlarca taraftarı üzüntüye boğacak bir son dakika açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan son dakika açıklamasında, Samandıra Can Bartu Tesislerinde futbol takımı, teknik heyet ve personele rutin olarak yapılantestlerinde 3 oyuncunun testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Oyuncularınsüreçlerinin başlatıldığı belirtilirken, testi pozitif çıkan tüm oyunculara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yapılan açıklamada hangi oyuncuların testlerinin pozitif çıktığına yer verilmedi. Hangi oyuncuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belli olduğunda sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.