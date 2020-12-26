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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında futbol takımındaki 3 oyuncuda Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği ifade edildi...

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:49
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nden milyonlarca taraftarı üzüntüye boğacak bir son dakika açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan son dakika açıklamasında, Samandıra Can Bartu Tesislerinde futbol takımı, teknik heyet ve personele rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncunun testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Oyuncuların izolasyon süreçlerinin başlatıldığı belirtilirken, testi pozitif çıkan tüm oyunculara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yapılan açıklamada hangi oyuncuların testlerinin pozitif çıktığına yer verilmedi. Hangi oyuncuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belli olduğunda sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:49
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCovid-19PandemiIzolasyon
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