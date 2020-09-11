Fenerbahçe Fransız stoperi renklerine bağladı!

Transfer dönemi içinde yaptığı önemli anlaşmalar ile dikkatleri üzerinde toplayan Sarı Lacivertli kulüp yeni bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Uzun süredir stoper mevkiisinde problem yaşayan Fenerbahçe bu sorununu yeni bir transfer ile çözme arayışındaydı.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasını terleten 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Marcel Tisserand TRT Spor tarafından yapılan habere göre Fenerbahçe’ye transfer oldu. Hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmayı başaran Fenerbahçe ekibi stoper noktasındaki sorununu bu transfer ile büyük oranda çözecek gibi görünüyor.

Marcel Tisserand daha önce Fransa’da Monaco, Lens ve Toulouse formalarını terletti. Kendisi 2018’den beri Wolfsburg takımında oynuyor. Oynadığı 23 maçta 1 gol atarak 2 asist yaptı. 15 kere de milli formasını terletti.