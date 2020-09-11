Fenerbahçe Fransız stoperi renklerine bağladı!

Transfer dönemi içinde yaptığı önemli anlaşmalar ile dikkatleri üzerinde toplayan Sarı Lacivertli kulüp yeni bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Uzun süredir stoper mevkiisinde problem yaşayan Fenerbahçe bu sorununu yeni bir transfer ile çözme arayışındaydı.
Marcel Tisserand daha önce Fransa’da Monaco, Lens ve Toulouse formalarını terletti. Kendisi 2018’den beri Wolfsburg takımında oynuyor. Oynadığı 23 maçta 1 gol atarak 2 asist yaptı. 15 kere de milli formasını terletti.
Son Güncelleme: 11.09.2020 01:16