Fenerbahçe forvet adayını Al Sadd'da buldu!

Vedat’ın Lazio’ya gitmesi ile birlikte asıl hedefini santrafor olarak açıklayan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak gündeme gelen isim Al Sadd’da forma giyen Cezayirli Baghdad Bounedjah olarak açıklandı. Oyuncunun son 10 yıllık gol grafiğine bakıldığında tek haneli gol sayılarına düşmemesi dikkat çekti.

Futbolculuğa başladığı ilk günden beri Arap takımlarında oynayan Cezayirli forvet ülkesi Cezayir’in RCG Oran takımında profesyonel hayatına başladı. Daha sonrasında Tunus’a ES Sahel takımına giden Bounedjad, son 5 yıldır da Al Saad forması giyerek üst düzey performans gösteriyor.

2019 – 2020 sezonunda çıktığı 22 maçta 16 gol 7 asistlik performans sergileyen oyuncu Fenerbahçe’de Emre Belezoğlu’nun dikkatini çekti. Kariyeri boyunca toplamda 208 maça çıkan Cezayirli oyuncu 161 gol ve 57 asistlik performans ile büyük bir başarı elde etti.

2024 yılına Al Saad takımında sözleşmesi olan oyuncu 2018 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Al Saad’a transfer olmuştu.