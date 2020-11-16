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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı özeti ve golleri - Fb Karagümrük 3-3 özet ve goller

Süper Lig'de Milli takım arasında olunan bu dönemi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında bir hazırlık maçı oynandı. Karşılaşmada toplamda 6 gol izlenirken sahadan beraberlik sonucu çıktı...

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:17
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı özeti ve golleri - Fb Karagümrük 3-3 özet ve goller
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Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçının ardından iki takımın taraftarları maçtaki golleri ve pozisyonları araştırmaya başladılar. İki takım arasında oynanan hazırlık maçında teknik adamlar farklı taktikleri deneme şansı buldular. Bol gollü geçen mücadelede toplam 6 kere fileler havalandı. Maçın ilk yarısının sonucunda skor tabelasında Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyeti görülüyordu. Ancak kalan 45 dakikalık kesimde Fatih Karagümrük bulduğu 2 golle tabelayı 3-3’e getirdi.


Milli takımlar arasının uygulandığı bu dönem içinde Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük Dereağzı Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin ilk 11’inde Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi ve Cisse yer aldı. Fatih Karagümrük’ün ilk 11’inde ise Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramaza, Jimmy, Aatif ve Mevlüt yer aldı.

 




Son Güncelleme: 16.11.2020 00:17
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFatih Karagümrük
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