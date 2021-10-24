Ligin en büyük şampiyon adaylarından birisi olarak gösterilen Fenerbahçe kötü gidişatına devam ediyor.

Sarı lacivertli ekip kadıköyde bu akşam oynadıkları Alanyaspor maçını kaybetti.

Maçın ilk yarısı golsüz bitti

Fenerbahçe evinde kaybetti

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 75. dakikasında Alanyasporlu oyuncu Emre Akbaba takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Sonrasında ise Fenerbahçe, 80. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

Oyuna 74. dakikada giren Alanyaspor takımının oyuncu Efkan, 90+3'te attığı golle Alanyaspor'u yeniden öne geçirdi ve karşılaşma bu skor ile bitti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kaldı, Alanyaspor ise 20 puana yükseldi.