Ligin en büyük şampiyon adaylarından birisi olarak gösterilen Fenerbahçe kötü gidişatına devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip kadıköyde bu akşam oynadıkları Alanyaspor maçını kaybetti.
Maçın ilk yarısı golsüz bitti
Fenerbahçe evinde kaybetti
Oyuna 74. dakikada giren Alanyaspor takımının oyuncu Efkan, 90+3'te attığı golle Alanyaspor'u yeniden öne geçirdi ve karşılaşma bu skor ile bitti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kaldı, Alanyaspor ise 20 puana yükseldi.
Son Güncelleme: 24.10.2021 22:03