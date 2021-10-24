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Fenerbahçe evinde kaybetti

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe , Alanyaspor oynadığı maçı kendi evinde kaybetti.

24 Ekim 2021 Pazar 22:03
Fenerbahçe evinde kaybetti
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Ligin en büyük şampiyon adaylarından birisi olarak gösterilen Fenerbahçe kötü gidişatına devam ediyor. 

Sarı lacivertli ekip kadıköyde bu akşam oynadıkları Alanyaspor maçını kaybetti.

Maçın ilk yarısı golsüz bitti

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 75. dakikasında Alanyasporlu oyuncu Emre Akbaba takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Sonrasında ise Fenerbahçe, 80. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

Fenerbahçe evinde kaybetti

Oyuna 74. dakikada giren Alanyaspor takımının oyuncu Efkan, 90+3'te attığı golle Alanyaspor'u yeniden öne geçirdi ve karşılaşma bu skor ile bitti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kaldı, Alanyaspor ise 20 puana yükseldi.

 


Son Güncelleme: 24.10.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporFenerbahçe
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