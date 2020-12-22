Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı üstün!

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehiri ağırlayacak. İstatistik verileri paylaşılan büyük maçta Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ki üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı.
2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını Medipol Başakşehir olarak değiştiren 2019 – 2020 sezonu şampiyonu Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. İstatistiklerin paylaşıldığı ikili Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 12 karşılaşmada kozlarını paylaştı. 12 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 1 maçı Başakşehir kazandı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde en son 2017 – 2018 sezonunda yenerek tek galibiyetini aldı. Ülke Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 21 gol atarken Başakşehir sadece 8 gol atabildi.
Fenerbahçe ve Başakşehir ligde 25. defa karşılaşacak
Süper Lig’te 25. defa karşı karşıya gelecek olan İstanbul takımlarının arasında oynanan 24 karşılaşmanın 12’sini Fenerbahçe kazanırken Başakşehir 9 maçta galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe’nin 24 karşılaşmada 33 golü bulunurken Başakşehir 27 gol ile karşılık verdi.
2019 – 2020 sezonu şampiyonu Başakşehir geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadyumunda kozlarını paylaşırken bu maçı Fenerbahçe 2 – 1 kazanmıştı. Ligin ikinci yarısında Ülker Stadyumunda oynanan müsabakayı ise Fenerbahçe 2 – 0 kazanmıştı.
Fenerbahçe – Başakşehir maçları
2007-2008
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
2008-2009
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2009-2010
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1
2010-2011
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2011-2012
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2
2012-2013
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2014-2015
Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
2015-2016
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2016-2017
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
2017-2018
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2
2018-2019
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2019-2020
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0