İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı üstün!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı için istatistikler yayınlandı. Yayınlanan istatistiklerde Fenerbahçe'nin sahasında ki üstünlüğü dikkat çekti.

22 Aralık 2020 Salı 21:01
Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı üstün!
Takip Et:

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehiri ağırlayacak. İstatistik verileri paylaşılan büyük maçta Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ki üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı.

2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını Medipol Başakşehir olarak değiştiren 2019 – 2020 sezonu şampiyonu Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. İstatistiklerin paylaşıldığı ikili Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 12 karşılaşmada kozlarını paylaştı. 12 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 1 maçı Başakşehir kazandı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde en son 2017 – 2018 sezonunda yenerek tek galibiyetini aldı. Ülke Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 21 gol atarken Başakşehir sadece 8 gol atabildi.

Fenerbahçe ve Başakşehir ligde 25. defa karşılaşacak

Süper Lig’te 25. defa karşı karşıya gelecek olan İstanbul takımlarının arasında oynanan 24 karşılaşmanın 12’sini Fenerbahçe kazanırken Başakşehir 9 maçta galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin 24 karşılaşmada 33 golü bulunurken Başakşehir 27 gol ile karşılık verdi.

2019 – 2020 sezonu şampiyonu Başakşehir geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadyumunda kozlarını paylaşırken bu maçı Fenerbahçe 2 – 1 kazanmıştı. Ligin ikinci yarısında Ülker Stadyumunda oynanan müsabakayı ise Fenerbahçe 2 – 0 kazanmıştı.

Fenerbahçe – Başakşehir maçları

2007-2008

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0   

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sper Lig14. HaftaFenerbahçeBaşakşehirIstatistik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalyan kulüpleri Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın peşinde!
İtalyan kulüpleri Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın peşinde!
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe maçı şifresiz nasıl izlenir?
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Göztepe maçı şifresiz nasıl izlenir?
Galatasaray camiasını üzen haber! Ulaş Bayam hayatını kaybetti
Galatasaray camiasını üzen haber! Ulaş Bayam hayatını kaybetti
Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatayspor-Trabzonspor maçı şifresiz izleme
Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Hatayspor-Trabzonspor maçı şifresiz izleme
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Samsunspor, Bolusporu 1 gol atarak öne geçti!
Samsunspor, Bolusporu 1 gol atarak öne geçti!

Popüler Haberler

Olay TV neden kapanıyor?
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!
Olay TV kapanıyor mu, iddialar doğru mu?
Garanti BBVA’dan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile yeni yıl kredisi
Ocak 2021 işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
İstanbulkart Akbil HES Kodu yükleme işlemleri
Son Yaz’ın başlama tarihi ne zaman?
Nescafe 3'ü 1 arada 3. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
E Nabız'a tahil sonuçları ne zaman yansır? Enabız ile tahlil sonuçları görüntüleme işlemleri
Burak Dakak Kimdir? Çukur Akın Koçovalı İsmi Netleşti!
19 Mayıs Kaçıncı Yıl Dönümünü kutlandı? 19 Mayıs Nedir? Neden Kutlanır?
Öğrencilere beklenmedik değişiklik AÖF not sisteminden geldi! Değişikliğe giden üniversiteler hangisi?
İş Arayana 888 Lira Destek Ödemesi Yapılıyor! İşkur İş Arama Destek Parası Şartları Nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
Empire State filmi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.