Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı üstün!

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehiri ağırlayacak. İstatistik verileri paylaşılan büyük maçta Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ki üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı.

2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını Medipol Başakşehir olarak değiştiren 2019 – 2020 sezonu şampiyonu Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. İstatistiklerin paylaşıldığı ikili Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 12 karşılaşmada kozlarını paylaştı. 12 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 1 maçı Başakşehir kazandı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde en son 2017 – 2018 sezonunda yenerek tek galibiyetini aldı. Ülke Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 21 gol atarken Başakşehir sadece 8 gol atabildi.

Fenerbahçe ve Başakşehir ligde 25. defa karşılaşacak

Süper Lig’te 25. defa karşı karşıya gelecek olan İstanbul takımlarının arasında oynanan 24 karşılaşmanın 12’sini Fenerbahçe kazanırken Başakşehir 9 maçta galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin 24 karşılaşmada 33 golü bulunurken Başakşehir 27 gol ile karşılık verdi.

2019 – 2020 sezonu şampiyonu Başakşehir geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadyumunda kozlarını paylaşırken bu maçı Fenerbahçe 2 – 1 kazanmıştı. Ligin ikinci yarısında Ülker Stadyumunda oynanan müsabakayı ise Fenerbahçe 2 – 0 kazanmıştı.

Fenerbahçe – Başakşehir maçları

2007-2008

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0