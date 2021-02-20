Fenerbahçe, eski başkanı Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı!

Fenerbahçe eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran’ın 12. Ölüm yıldönümünde anma paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe resmi sosyal medya ve intenet sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarda eski başkan anıldı.

Mehmet Emin Cankurtaran kimdir?

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamalarda ‘Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş ve gönülden bağlı kalmış eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran’ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.’ Açıklaması yapıldı.

1 Temmuz 1930 yılında Malatya’da dünyaya gelen Cankurtaran 1974 – 1976 yılları arasında Fenerbahçe kulüp başkanlığı yapmıştır. Fenerbahçe, Cankurtaran önderliğinde 1974 – 1975 yıllarında Brezilyalı teknik adam Didi ile şampiyonluk yaşadı.

Mehmet Emin Cankurtaran 20 Şubat 2009 tarihinde 78 yaşındayken hayatını kaybetti.