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Fenerbahçe, eski başkanı Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından olan Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yılında anma yapan Fenerbahçe'de paylaşımlar sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:57
Fenerbahçe, eski başkanı Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı!
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Fenerbahçe eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran’ın 12. Ölüm yıldönümünde anma paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe resmi sosyal medya ve intenet sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarda eski başkan anıldı.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamalarda ‘Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş ve gönülden bağlı kalmış eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran’ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.’ Açıklaması yapıldı.

Mehmet Emin Cankurtaran kimdir?

1 Temmuz 1930 yılında Malatya’da dünyaya gelen Cankurtaran 1974 – 1976 yılları arasında Fenerbahçe kulüp başkanlığı yapmıştır. Fenerbahçe, Cankurtaran önderliğinde 1974 – 1975 yıllarında Brezilyalı teknik adam Didi ile şampiyonluk yaşadı.

Mehmet Emin Cankurtaran 20 Şubat 2009 tarihinde 78 yaşındayken hayatını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:57
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FenerbahçeEski BaşkanMehmet Emin CankurtaranAnma
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