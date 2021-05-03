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Fenerbahçe Erzurumspor maçında hangi oyuncular yok? FB sakat ve cezalı oyuncuları

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Maçla ilgili araştırmalar devam ederken futbol severler, Fenerbahçe Erzurumspor maçında hangi oyuncular yok? FB sakat ve cezalı oyuncuları başlıklarını araştırmaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:37
Fenerbahçe Erzurumspor maçında hangi oyuncular yok? FB sakat ve cezalı oyuncuları
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Süper Lig’de zirve yarışında Fenerbahçe için önemli olan Erzurumspor maçı araştırılmaya başlandı. Hem Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında kritik hem de Erzurumspor’un ligde kalmak için vereceği mücadele ligin son haftalarının en önemli maçlarından birisi oluyor.

Geride kalan haftalarda çıktığı lig maçlarında 73 puan toplayan Fenerbahçe ligi 2. Sırada götürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe’nin Erzurumspor maçı öncesinde sakatlık ve kart cezaları nedeniyle 5 oyuncusu eksik olarak açıklanırken eksik oyuncular; Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül takımını Erzurumspor maçında yalnız bırakacak.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’nin 7 oyuncusu Erzurumspor maçında kart sınırında bulunuyor. Kart sınırında olan oyuncular; Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş olarak açıklanırken bu oyuncuları sarı kart görmeleri durumunda ligin 40. Haftasında MKE Ankaragücü ile oynanacak maçta forma şansı bulamayacaklar.

Erzurumspor ile 4. Karşılaşma

Fenerbahçe ve Erzurumspor arasında 4. Kez oynanacak maç önemi ile dikkat çekerken  iki takım ilk defa 2018 – 2019 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İlk maç 2-2 sonuçlanırken ligin ikinci yarısında oynanan maçı Fenerbahçe maçı 1-0 kazanmıştı.

Bu sezon ligin ilk yarısında oynana müsabakadan Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe – Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 40. Haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanacak müsabaka 3 Mayıs 2021 saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe – Erzurumspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Szlai, İrfan Can, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut, Pelkas, Valencia

Erzurumspor: Szumski, Hasan, Schwechlen, Gökhan, Murat, Obertan, Boumal, Emrah, Cenk, Ricardo.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:37
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