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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?

Fenerbahçe'nin en son ne zaman şampiyonluk sevincini yaşadığı, şampiyonluk şansı nedir gibi futbolseverler tarafından merak edilen soruları araştırarak haberimizde yanıtladık

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:21
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
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Türkiye Spor Toto Süper Lig’in 2020-2021 sezonu son haftasına girilen şu günlerde şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden üç büyük takım olan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ligin son haftasına şampiyonluk umutlarını koruyarak girdiler. 41. haftaya Fenerbahçe’nin 2 puan, Galatasaray’ın da 3 puan önünde giren Beşiktaş ayağına gelen büyük bir fırsatı tepti. Fenerbahçe de Sivasspor karşısında almış olduğu yenilgi ile ne yazık ki şampiyonluk şansını baya bir zora soktu.

Süper Lig maçlarının şampiyonluk için verilen mücadelesinde son haftaya gelinirken şampiyon olma şansını resmen mucizelere bırakan Fenerbahçe’nin şampiyonluk özleminin bir sene daha uzaması ihtimalinin çok yüksek olması söz konusu. Fenerbahçe’nin şampiyonluk heyecanı ile girmiş olduğu sezonda ümitlerini nerede ise yitirmesinin ardından futbol severler de Fenerbahçe’nin en son şampiyonluk yaşadığı sezonu merak ederek araştırmaya başladılar. Fenerbahçe en son ne zaman şampiyonluk yaşadı, şampiyonluk şansını ne zaman elde etmişti, şampiyonluk için hala bir şansı var mı şeklindeki soruların yanıtlarını haberimizde cevapladık.

 

Fenerbahçe şampiyonluk sevincini en son ne zaman yaşadı?

2020-2021 futbol sezonunda son haftaya gelinirken Türkiye Süper Lig’inde Fenerbahçe’nin şampiyon olma şansı da çok düşük bir ihtimal oldu. Sarı lacivert renkli takımın bu sezonda da yeniden şampiyon olamaması durumunda şampiyonluğa olan özlemi de giderek büyüyor. En son şampiyonluk sevincini 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe ondan sonraki sezonlarda hep hayal kırıklığı yaşadı. 2013-2014 sezonundan itibaren oynanan diğer sezonlarda tam 3 kez ard arda ikinci sırada kalan sarı lacivertli takım bu sezonda da tam iki kere Galatasaray, bir kere de Beşiktaş’ın gerisinde kalarak ikinci sırada sezonu tamamlamış oldu. Son şampiyonluğu üzerinden de tam 6 sezonu kupasız geçiren takımın bu sezonu da kupa almadan atlatması sonucunda şampiyonluğa olan özlemini maalesef 7 yıla çıkarmış olacak.

 

İşte Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları

2020-2021 sezonu Türkiye Spor Toto Süer Lig’inde son haftaya büyük bir heyecan ile girildi. 81 puan alarak ilk sıraya Beşiktaş yerleşti. Aynı şekil de 81 puan alarak ve averaj ile ikinci sıraya da Galatasaray yerleşti. 41. Haftada Sivasspor karşısında aldığı yenilgi sonrasında Fenerbahçe de 79 puan ile üçüncü sıraya yerleşti ve şampiyonluk için hala bir şansı var. Yapılan matematiksel hesaplamalara göre hala şampiyon olmak için bir şansı bulunan Fenerbahçe’nin şampiyonluk için tek yolu son hafta oynanacak olan maçlarında hem Galatasaray’ın hem de Beşiktaş’ın mağlup olmalarından geçmektedir. Fenerbahçe’nin, hem ikili, hem üçlü averajlarda ezeli iki rakibinin de puan olarak üstüne çıkması gerek.

 

Peki Süper Lig’in 42.Haftasında 3 büyük takımın maçı ne zaman olacak?

Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan üç takımın maçının başlama saati 20:30. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 42. Haftada ki rakipleri de şu şekilde;

Kayserispor –Fenerbahçe

Beşiktaş – Göztepe

 Yeni Malatyaspor - Galatasaray


Son Güncelleme: 13.05.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeŞampiyonlukSüper Lig
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