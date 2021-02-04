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Fenerbahçe en son hangi yılda, ne zaman şampiyon oldu?

Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti devam ediyor. Taraftar sarı lacivertli takımın en son ne zaman şampiyon olduğunu araştırmaya başladı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk tarihi haberimizde!

04 Şubat 2021 Perşembe 21:23
Fenerbahçe en son hangi yılda, ne zaman şampiyon oldu?
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Fenerbahçe’nin son şampiyonluk tarihi

Sarı lacivertli takım son olarak 2013 – 2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeyken şampiyon olmuştu. Sonraki 5 sezon içinde Galatasaray 3, Beşiktaş da 2 kere şampiyon oldu.

Fenerbahçe 2019 – 2020 sezonunu da şampiyon olarak kapatamazsa, artarda 6 sezon şampiyon olamamış olacak. Bu durum ayrıca Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihi boyunca en uzun sürede şampiyon olmama serisi olacak.

Fenerbahçe Galatasaray’ı Kadıköy’de en son ne zaman yendi?

Sarı kırmızı takım rakibine karşı 20 senedir galip gelemiyor. Galatasaray, sarı lacivertli takım ile yaptığı deplasmanda son galibiyetini 1999 – 2000 sezonunda 22 Aralık 1999 günü oynadıkları maçta, rakibini 2 – 1 yenerek aldı.

Süper Lig 23. Haftada ki derbi maçında sarı kırmızılı takım, 20 yıldan sonra sarı lacivertli takımı Kadıköy’de yenmeyi başardı. Galatasaray maçı 3 -1 kazanırken, karşılaşmada bir de 3 kırmızı kart çıktı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:23
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