Fenerbahçe en son hangi yılda, ne zaman şampiyon oldu?

Fenerbahçe’nin son şampiyonluk tarihi
Sarı lacivertli takım son olarak 2013 – 2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeyken şampiyon olmuştu. Sonraki 5 sezon içinde Galatasaray 3, Beşiktaş da 2 kere şampiyon oldu.
Fenerbahçe Galatasaray’ı Kadıköy’de en son ne zaman yendi?
Sarı kırmızı takım rakibine karşı 20 senedir galip gelemiyor. Galatasaray, sarı lacivertli takım ile yaptığı deplasmanda son galibiyetini 1999 – 2000 sezonunda 22 Aralık 1999 günü oynadıkları maçta, rakibini 2 – 1 yenerek aldı.
Süper Lig 23. Haftada ki derbi maçında sarı kırmızılı takım, 20 yıldan sonra sarı lacivertli takımı Kadıköy’de yenmeyi başardı. Galatasaray maçı 3 -1 kazanırken, karşılaşmada bir de 3 kırmızı kart çıktı.
Son Güncelleme: 04.02.2021 21:23