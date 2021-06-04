Fenerbahçe, dünya yıldızına teklif verdi

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, sol bek mevkisi için arayışlarını sürdürüyor. Geçen sezon o bölgeden dolayı sıkıntılar çeken sarı lacivertliler, bu sezon yıldız bir ismi o mevkiye getirmek istiyor. İspanya’nın ünlü spor gazetelerinden Marca, Fenerbahçe’nin Real Madrid’in yollarını ayıracağı Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo’ya talip olduğunu iddia ediyor.

Ali Koç, takımın sol bek ve sağ bek pozisyonlarına fırsat transferlerinin yapılabileceğini belirtmişti. Koç’un bu açıklamasından sonra Marca’nın paylaştığı bu haber Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırdı.

Tecrübeli yıldıza sarı lacivertlilerden başka kimsenin teklif yapmamış olması, yönetimin iştahını kabarttı. Oyuncunun başkanlık seçimlerinden sonraki ilk büyük icraat olarak duyurulması bekleniyor. Marcelo tam 14 senedir eflatun beyazlıların formasını terletmişti.