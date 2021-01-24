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Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili açıklama yapıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç yıldızın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı belirtildi.

24 Ocak 2021 Pazar 20:58
Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
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Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe’nin Dorukhan’la 1 Temmuzda sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş’ın tüm tekliflerin reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Dorukhan için Fenerbahçe harekete geçerek genç yıldızı kadrosuna katmayı başardı.

1,2 milyon Euroya tamam

Beşiktaş’tan 850 bin Euro alan Dorukhan Fenerbahçe’nin 1,2 milyon Euroluk teklifine tamam dediği açıklandı.

1 temmuzda imza atacak

Sezon sonu sözleşmesi biten genç oyuncunun Fenerbahçe ile 1 Temmuzda 4 yıllığına imza atacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşDorukhan ToközAnlaşmaTransfer
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