Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe’nin Dorukhan’la 1 Temmuzda sözleşme imzalayacağı belirtildi.
1,2 milyon Euroya tamam
Beşiktaş’tan 850 bin Euro alan Dorukhan Fenerbahçe’nin 1,2 milyon Euroluk teklifine tamam dediği açıklandı.
1 temmuzda imza atacak
Sezon sonu sözleşmesi biten genç oyuncunun Fenerbahçe ile 1 Temmuzda 4 yıllığına imza atacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 24.01.2021 20:58