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Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşüyor

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio Fenerbahçe’nin Diego Perotti ile görüştüğünü iddia etti. Ünlü gazetecinin haberine göre oyuncunun kulübü Roma, Fenerbahçe’den 2.5 milyon Euro transfer bedeli istiyor.

17 Eylül 2020 Perşembe 17:36
Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşüyor
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Muriç’i Lazio’ya satan Fenerbahçe’de forvet transferi gündemin bir numaralı konusu durumunda. Fenerbahçeli yöneticiler forvet transferini bir an önce bitirmek isterken, gündeme birçok isim gelmişti. Son olarak İtalyan basınında Perotti ismi yazıldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin oyuncuyla görüştüğü yazıldı.

2.5 milyon Euro istiyorlar


Ünlü İtalyan gazeteci Marzio Roma’nın Perotti için Fenerbahçe’den 2.5 milyon Euro istediğini öner sürerken, Roma Kulübünün oyuncunun yıllık 6 milyon euroluk maaşından da kurtulmak istediğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından İtalyan basınında da Fenerbahçe ile oyuncunun görüştüğü ve Perotti’nin Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme istediğine yer verildi. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncunun 32 yaşında olması nedeniyle bu teklife sıcak bakmıyor.



Son Güncelleme: 17.09.2020 17:36
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Anahtar Kelimeler:
PerottiFenerbahçe
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