Fenerbahçe Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 1 – 0 Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 32.haftanın son maçında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 32.haftasında lider Beşiktaş ve ikinci Galatasaray’ın puan kaybetmesi Fenerbahçe’nin yeniden şampiyonluk yarışına tutunmasının yolunu açtı. Sarı lacivertliler bu maçı kazanmaları halinde Galatasaray’ın önünde ikinci sıraya çıkacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Denizlispor:

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, SamattaCenk, Muhammet, Oğuz, Fabiano, Aytaç, Murawski, Bakalorz, Sacko, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi bugün saat 19:00’da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe’de Denizlispor maçı öncesi Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti’nin sakatlarının yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan iki oyuncu bulunuyor.

Denizlispor Kadıköy’de kazanamıyor

Bu isimlerin yanı sıra Denizli karşısına 6 oyuncu da kart sınırında yer alıyor. Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Enesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş’ün Denizli maçında kart görmeleri durumda Yeni Malatya maçında forma giyemeyecek.

Ligde kötü gidişata dur demek isteyen Denizlispor’un lig tarihinde Kadıköy’de kazanamadığı görülüyor. Öte yandan yeşil siyahlılar Fenerbahçe ile oynadığı son 13 maçta kazanamadı.

İki takım arasında lig tarihinde bugüne kadar 41 maç yapıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 27, Denizli 4 galibiyet alırken 10 maç ise berabere sonuçlandı.

Gözler Samatta’da

Fenerbahçe’nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, sezonun en çok eleştirilen ismi Samatta ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte Samatta’nın istenilen performansa ulaşacağını ve şampiyonluk yolunda oyuncusuna güvendiğini belirtti.

Fenerbahçe Denizlispor maç özeti ve golleri

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe Denizlispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.