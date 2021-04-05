Fenerbahçe Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Fenerbahçe Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk yarışında bende varım demek isteyen sarı lacivertlilerde karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı. Deplasman ekibi Denizlispor ise kümede kalma adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Süper Lig tarihinde iki takım arasında daha önce 41 karşılaşma yapıldı. Bu karşılaşmalarda Denizlispor’un yalnızca 4 kez kazanabildiği ve Kadıköy’de galibiyeti olmadığı dikkat çekti. Öte yandan Fenerbahçe’nin bu sezon kendi sahasında tarihinin en kötü performanslarından birini sergilemesi karşılaşma öncesi dikkat çeken notlar arasında yerini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Denizli’de 4 eksik

Denizli spor zorlu Kadıköy deplasmanına 4 eksikle geldi. Yeşil siyahlı ekipte kart cezalısı Özer ile sakatlıkları süren Recep Niyaz, Atman Ben Mohammed ve Hüseyin Altıntaş kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’de 5 eksik bulunuyor

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligin son virajına girilecek olan Denizlispor maçını kazanmak isteyen Fenerbahçe’de Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti sakatlıkları nedeniyle maçta yer almazken, koronavirüs testi pozitif çıkan iki oyuncu da maçta görev yapamayacak.

Emre Belözoğlu ilk maçına çıkacak

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Denizlispor:

Fenerbahçe’de 6 oyuncu sınırda

Milli arada teknik direktör Erol Bulut’un görevine son verildi ve takımın başında teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu getirildi. Emre Belözoğlu, Denizli maçında takımın başındaki ilk maçına çıkacak.Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, SamattaCenk, Muhammet, Oğuz, Fabiano, Aytaç, Murawski, Bakalorz, Sacko, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Fenerbahçe Denizlispor maçında sarı lacivertli oyunculardan 6’sı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Enesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş bu maçta kart görmeleri durumunda önümüzdeki haftada oynanacak zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kendi sahasında kazanamıyor

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda ligin en iyi takımlarından biri olmasına karşın kendi sahasında tarihinin en kötü sonuçlarını aldı ve bu durum şampiyonluk yarışında geride kalmasının temeli olarak görüldü. Sarı lacivertliler kendi sahasındaki son 4 maçta 3 yenilgi aldı.

Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçları izlemek için beIN Sports aboneliğinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Ancak maçlar intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal değildir. Kaçak yayın yapan bu sitelere takip etmekte artık yeni yasa ile birlikte suç sayılıyor. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden geldiği gibi yayın kalitesi de kötüdür. BeIN Sports aboneliği içerisinde maçları televizyondan takip edebildiğiniz gibi cep telefonu ve bilgisayardan da takip edebilirsiniz.

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