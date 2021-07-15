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Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’nin Csikszereda maçının hangi kanalda ve ne zaman yapılacağı sorusu sarı lacivertli taraftarın internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte maç hakkında merak edilenler…

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:25
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
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Yeni sezonun çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, maç anlamında açılışı Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda ile yapacak. Teknik direktörlük koltuğuna eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı getiren sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın programları doğrultusunda antremanlarına devam ediyor.

Yeni sezonda yıllardır uzak kaldığı şampiyonluğu artık kazanmak isteyen Fenerbahçe’nin Csikszereda maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağı sorusu sarı lacivertli taraftarların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi konumunda bulunuyor.

Karşılaşmayı Hangi Kanal Yayınlayacak?

Fenerbahçe – Csikszereda karşılaşmasının 15 Temmuz Perşembe günü oynanacağı açıklandı. Maçın herhangi bir canlı yayının olmayacak ve maçın özeti ise maç sonunda FBTV ekranlarında olacak.

Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun’un bu karşılaşmada sahada olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 15.07.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Vitor PereiraCsikszeredaFenerbahçe
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