İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları

Fenerbahçe kısa süre önce bitcoin çıkartarak, taraftarlarının çoğunu sevindirip yatırım yapmalarına imkan tanıdı. Fenerbahçe'nin çıkardığı coin ile taraftarlarına sunduğu bu imkan sonrasında birçok taraftar Fenerbahçe Token'e dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları nasıl? İşte detaylar...

09 Aralık 2021 Perşembe 00:01
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Takip Et:

Fenerbahçe Coin'e dair yapılan yorumların çoğunda yatırımcılara dikkatli bir şekilde az tutarla yatırım yapmaları öneriliyor. Yatırım uzmanlarının birçoğu Fenerbahçe coinin kısa süre içerisinde bir düşüş yaşayacağını düşünüyor. Bu düşüncelerde haklı olmasalar bile yatırımcıların az miktarlar ile dikkatli bir yatırım yapmaları gerekiyor. 

Fenerbahçe Coin

Fenerbahçe Coin paribu uygulamasıyla alım satım işlemlerini yapıyor. Takımın coini 9 Ağustos 2021 tarihi itibari ile satışa sunuldu. Fenerbahçe Token olarak isimlendirilen coin etheeum alanında hizmet veriyor. FB token alan kişiler kulübün geleceğine etki etmesinin yanı sıra yatırım yapıp kendileri de kazanç sağlayabiliyorlar. 

Fenerbahçe Coin alımı

Fenerbahçe coin alabilmek için paribu hesabınızın olması gerekiyor. Uygulamada istenilen iletişim ile kişisel bilgilerinizi girerek kısa süre içerisinde üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ardından seri olarak aktivasyon kodunuzu girmeniz gerekiyor. 

Üye olan kişiler giriş bilgilerini yazarak yatırım yapmaya anında başlayabilirler. Ancak, yatırım yaparken çok hızlı ve dikkatli olmak gerekiyor.


Son Güncelleme: 09.12.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Coin Nasıl AlınırFenerbahçe Coin Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
İlkay Gündoğan Altın Küre favorisini açıkladı!
İlkay Gündoğan Altın Küre favorisini açıkladı!
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 9 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
9 Aralık 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!
Rüyada görülen altın ne anlama gelmektedir? Rüyada altın bulduğunu görmek, altın almak ve satmanın anlamları nelerdir?
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Hacamat nedir ? Hacamat yaptırmak nelere iyi gelir?
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.