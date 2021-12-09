Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları

Fenerbahçe Coin'e dair yapılan yorumların çoğunda yatırımcılara dikkatli bir şekilde az tutarla yatırım yapmaları öneriliyor. Yatırım uzmanlarının birçoğu Fenerbahçe coinin kısa süre içerisinde bir düşüş yaşayacağını düşünüyor. Bu düşüncelerde haklı olmasalar bile yatırımcıların az miktarlar ile dikkatli bir yatırım yapmaları gerekiyor.

Fenerbahçe Coin

Fenerbahçe Coin paribu uygulamasıyla alım satım işlemlerini yapıyor. Takımın coini 9 Ağustos 2021 tarihi itibari ile satışa sunuldu. Fenerbahçe Token olarak isimlendirilen coin etheeum alanında hizmet veriyor. FB token alan kişiler kulübün geleceğine etki etmesinin yanı sıra yatırım yapıp kendileri de kazanç sağlayabiliyorlar.

Fenerbahçe Coin alımı

Fenerbahçe coin alabilmek için paribu hesabınızın olması gerekiyor. Uygulamada istenilen iletişim ile kişisel bilgilerinizi girerek kısa süre içerisinde üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ardından seri olarak aktivasyon kodunuzu girmeniz gerekiyor.

Üye olan kişiler giriş bilgilerini yazarak yatırım yapmaya anında başlayabilirler. Ancak, yatırım yaparken çok hızlı ve dikkatli olmak gerekiyor.

