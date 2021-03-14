Fenerbahçe ceza sınırında olan oyuncular kimler? Beşiktaş derbi maçı öncesi FB sarı kart ceza sınırındaki oyuncular

Şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip gelmesi Fenerbahçe'nin evinde yenilmesi şimşekleri teknik direktör Erol Bulut'un üzerine çekti. Trabzonspor galibiyeti ile adeta yeniden canlanan Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra aldığı beraberlik ve yenilgilerle nedeniyle taraftarlar isyan bayrağını çekmiş durumda.

Trabzon maçı öncesi takım içerisinde yaşanan Caner Erkin olayı nedeniyle takım içerisinde huzursuzluk var algısı üzerlerine çökmüş ve Caner Erkin'in af dileyip yeniden takıma katılması sorunlar aşılmıştı.

Fenerbahçe'desınırında bulunan oyuncular Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmediler ve Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin şans verilmesi halinde Beşilktaş derbisinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti Beşiktaş maçında da forma giymesi beklenmiyor. Durumları hafta içi netleşecek.