İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri

Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın detayları ise taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:33
Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Takip Et:

Fenerbahçe’nin evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşılaşmasından tek gol sesi geldi. 1-0’lık üstünlükle karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı kaç kaç bitti?

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Son dakikalara kadar kıran kırana mücadele devam etti.

Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı detayları, golleri

1. dakika: Maç hakem Abdülkadir Bitigen'in düdüğünü çalmasıyla başladı.

6. dakika: Caner'in sol kanadından ikinci konerde Szalai kafaya vurur ancak top Auta farklı bir şekilde çıktı.

11. dakika: Thiam ceza sahasının ön hattında Kanna'yı geçmek için döndü, Thiam döndü ve içeri girdi, ancak savunma oyuncusu ayağını koyarak tehlikeyi önledi.

25. dakika: Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika süren pas trafiğini rakip yarıya aktardı, Kanna savunmadan topu ceza sahasına gönderdi.

33. dakika: Fenerbahçe ve Pelcas gole çok yakınlaştı. Penaltı yayının ön cephesinde topa vuran Samata, kaleyi düşündü, top savunmadan sekti ve ceza sahası içinde Pelcas'ın önünde kaldı.

34. dakika: Rizespor'un Moroziuk'un sağ kanadından yaptığı ortaya Samudio dokunamayınca top auta çıktı.

37. dakika: Fenerbahçe'nin baskısı üzerine topla buluşan Pelkas, ortada duran Samatta'yı gördü ve penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

45. dakika: Fenerbahçe, Valencia'nın kullandığı müthiş bir serbest vuruştan sonra 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu golle sona erdi.

46. dakika: karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

48. dakika: Caner'den hatalı bir pasla ceza sahasında topla karşılaşan Samudi, kaleye topu vurdu ancak yandan auta.

52. dakika: Baiano topu Samudio'dan çalmaya çalıştı, ancak Szalai topu uzaklaştırmayı başardı.

66. dakika: Fenerbahçe'nin atağında Nazım sağdan ilerlemeye çalıştı ama yerde kaldı. Ev sahibi takım, ceza alanının sağ tarafından bir serbest vuruş kazandı.

72. dakika: Boldrin'in ceza alanına attığı top Samatta'dan dışarı çıktı, ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFenerbahçeValenciaGolAutFaul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da

Popüler Haberler

Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?
Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye yeni fragmanı yayınlandı, meraklı bekleyiş sürüyor!
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
İbo Show yeni bölüm hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?
Kış aylarında el bakımı için pratik bilgiler
League of Legends Wild Rift ne zaman çıkacak? Merakla beklenen Wild Rift oyunu Türkiye çıkış tarihi belli oldu
Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?
Çılgın sayısal loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.