Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri

Fenerbahçe’nin evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşılaşmasından tek gol sesi geldi. 1-0’lık üstünlükle karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı kaç kaç bitti?

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Son dakikalara kadar kıran kırana mücadele devam etti.

Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı detayları, golleri

1. dakika: Maç hakem Abdülkadir Bitigen'in düdüğünü çalmasıyla başladı.

6. dakika: Caner'in sol kanadından ikinci konerde Szalai kafaya vurur ancak top Auta farklı bir şekilde çıktı.

11. dakika: Thiam ceza sahasının ön hattında Kanna'yı geçmek için döndü, Thiam döndü ve içeri girdi, ancak savunma oyuncusu ayağını koyarak tehlikeyi önledi.

25. dakika: Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika süren pas trafiğini rakip yarıya aktardı, Kanna savunmadan topu ceza sahasına gönderdi.

33. dakika: Fenerbahçe ve Pelcas gole çok yakınlaştı. Penaltı yayının ön cephesinde topa vuran Samata, kaleyi düşündü, top savunmadan sekti ve ceza sahası içinde Pelcas'ın önünde kaldı.

34. dakika: Rizespor'un Moroziuk'un sağ kanadından yaptığı ortaya Samudio dokunamayınca top auta çıktı.

37. dakika: Fenerbahçe'nin baskısı üzerine topla buluşan Pelkas, ortada duran Samatta'yı gördü ve penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

45. dakika: Fenerbahçe, Valencia'nın kullandığı müthiş bir serbest vuruştan sonra 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu golle sona erdi.

46. dakika: karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

48. dakika: Caner'den hatalı bir pasla ceza sahasında topla karşılaşan Samudi, kaleye topu vurdu ancak yandan auta.

52. dakika: Baiano topu Samudio'dan çalmaya çalıştı, ancak Szalai topu uzaklaştırmayı başardı.

66. dakika: Fenerbahçe'nin atağında Nazım sağdan ilerlemeye çalıştı ama yerde kaldı. Ev sahibi takım, ceza alanının sağ tarafından bir serbest vuruş kazandı.

72. dakika: Boldrin'in ceza alanına attığı top Samatta'dan dışarı çıktı, ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.