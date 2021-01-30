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Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı, kadroya alındı mı?

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın hakemi Albdulkadir Bitigen olurken Fenerbahçe kadrosunda Mesut Özil'in yer alıp almayacağı merak edildi. İşte detaylar...

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı, kadroya alındı mı?
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Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın hakemi Albdulkadir Bitigen olurken Fenerbahçe kadrosunda Mesut Özil'in yer alıp almayacağı merak edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması ne zaman?

Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması 30 Ocak Cumartesi günü olacak. Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması 19:00'de başlayacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo Tv 232,  Web, numaralı kanallar üzerinden karşılaşmaya ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması Mesut Özil yer alacak mı?

Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşmasında Sarı Lacivertliler 5 oyuncu eksik çıkacak. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşmasında Mesut Özil yer almayacak. Fenerbahçe twitter hesabından yayınlamış olduğu ilk 11'de Mesut Özil yer almamaktadır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:55
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