Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçında Mesut Özil oynayacak mı, kadroya alındı mı?

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın hakemi Albdulkadir Bitigen olurken Fenerbahçe kadrosunda Mesut Özil'in yer alıp almayacağı merak edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması ne zaman?
Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşması Mesut Özil yer alacak mı?
Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşmasında Sarı Lacivertliler 5 oyuncu eksik çıkacak. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Ç.Rizespor karşılaşmasında Mesut Özil yer almayacak. Fenerbahçe twitter hesabından yayınlamış olduğu ilk 11'de Mesut Özil yer almamaktadır.
Son Güncelleme: 30.01.2021 18:55