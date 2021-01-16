Fenerbahçe Bright Osayi - Samuel ile anlaştı! Sözleşme detayları açıklandı!

Fenerbahçe’nin Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi – Samuel ile anlaştığı belirtildi. Son dakika bilgisi olarak verilen transfer anlaşmasında Fenerbahçe’nin 23 yaşında ki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ‘Kulübümüz, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezonda imzalanmak üzere, 4 yıl için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.’ Denildi.
Son Güncelleme: 16.01.2021 03:20