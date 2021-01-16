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Fenerbahçe Bright Osayi - Samuel ile anlaştı! Sözleşme detayları açıklandı!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi başında radarına aldığı ve geçtiğimiz günlerde görüşmelerin yapıldığı Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki Bright Osayi - Samuel ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 03:20
Fenerbahçe Bright Osayi - Samuel ile anlaştı! Sözleşme detayları açıklandı!
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Fenerbahçe’nin Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi – Samuel ile anlaştığı belirtildi. Son dakika bilgisi olarak verilen transfer anlaşmasında Fenerbahçe’nin 23 yaşında ki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamalarda Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşında ki Bright Osayi-Samuel’in sezon sonunda takıma katılacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ‘Kulübümüz, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezonda imzalanmak üzere, 4 yıl için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.’ Denildi.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 03:20
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBright Osayi SamuelAnlaşmaTransfer
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