Fenerbahçe Bright Osayi - Samuel ile anlaştı! Sözleşme detayları açıklandı!

Fenerbahçe’nin Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi – Samuel ile anlaştığı belirtildi. Son dakika bilgisi olarak verilen transfer anlaşmasında Fenerbahçe’nin 23 yaşında ki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamalarda Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşında ki Bright Osayi-Samuel’in sezon sonunda takıma katılacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ‘Kulübümüz, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezonda imzalanmak üzere, 4 yıl için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.’ Denildi.