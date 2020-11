Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Fb Bjk derbisi canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig’in 10. Haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük derbi heyecanı yaşanacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla takip edilecek.

Süper Lig’in 20. Haftasında liderliği Galatasaray ve Alanyaspor ile paylaşan Fenerbahçe, iyi bir galibiyet alarak toparlanmak isteyen Beşiktaş’a karşı yeşil sahaya çıkacak. Erol Bulut’un öğrencileri Sergen Yalçın’ın oyuncularına karşı sahada mücadele edecek. Şüphesiz son derece heyecanlı olacak olan karşılaşma milyonlarca taraftarca izlenecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçmişte Fenerbahçe Beşiktaş maçları

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşmasını izleyecek olan futbol severler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyorlar. İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Kadıköy’de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Geçmişe bakıldığında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanmış olan karşılaşmalara bakıldığında 128 maçta Fenerbahçe’nin sahadan 47, Beşiktaş’ın ise 40 kez galip ayrıldığı görülüyor. Kalan maçlarda ise eşitliğin bozulmadığı anlaşılıyor. İki takım arasındaki son maça bakıldığında ise geçtiğimiz sezon ligin 33. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fenerbahçeyi 2-0'lık skor ile mağlup ettiği görülüyor.

29 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşma ile beraber hangi takımın bu istatistiklere ekleme yapacağı belli olacak.

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD