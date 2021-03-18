Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde son planını belirledi!

Süper Lig'de 21 Mart pazar akşamı Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle şampiyonluk yarışı devam ederken, derbi için plan hazırlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü Erol Bulut, programı neredeyse şekillendirdi. Son zamanlarda koltuğunu kaybetme durumları yaşayan Erol Bulut'un Siyah-Beyazlı takımı hücumlarda yıkmayı hedeflediği belirtiliyor.

Beşiktaş karşısına çıkmak için hızla hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de galibiyetten başka bir skor yaramadığı belirtilirken son günlerin eleştiri oklarının ucundaki teknik direktörden ise geçerli bir hamle bekleniyor. Herkesin bildiği gibi siyah-beyazlılarda gol gelinmediği takdirde belli bir strateji sonrasında rakip takımı yarı sahasına sokmuyor. Riskli bir karar olan bu durumda da bazen stoperler, takım bu karardayken geniş alanda takımı yalnız yakalayabiliyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ise Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, gibi fırsatları değerlendirmek adında hızlı ve etkili oyun sergileyen futbolcularıyla Beşiktaş'ın bu stratejisini kendilerine avantaja çevirip bundan yararlanmaya çalışacak.