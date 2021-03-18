Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde son planını belirledi!

Süper Lig'de 21 Mart pazar akşamı Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle şampiyonluk yarışı devam ederken, derbi için plan hazırlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü Erol Bulut, programı neredeyse şekillendirdi. Son zamanlarda koltuğunu kaybetme durumları yaşayan Erol Bulut'un Siyah-Beyazlı takımı hücumlarda yıkmayı hedeflediği belirtiliyor.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ise Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, gibi fırsatları değerlendirmek adında hızlı ve etkili oyun sergileyen futbolcularıyla Beşiktaş'ın bu stratejisini kendilerine avantaja çevirip bundan yararlanmaya çalışacak.
Son Güncelleme: 18.03.2021 17:21