Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Süper Lig’de 10’uncu hafta heyecanı başladı. 10’uncu haftanın en önemli maçı ise Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak derbi oldu. Karşılaşma öncesi iki takımın son durumlar ve muhtemel 11’leri merak ediliyor.

Lige flaş bir giriş yapan Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligde dalgalanmalar yaşasa da son haftada alınan Başakşehir galibiyetiyle moraller yerine geldi.

Heyecanla beklenen derbide sarı lacivertli ekip galibiyetlerine devam etmek isterken, kara kartal ise şampiyonluk yarışında bende varım demek istiyor. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11’leri ise şu şekilde;

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse.Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Dev derbi öncesi istatistikleri bakıldığında Fenerbahçe’nin 47 galibiyeti, Beşiktaş’ın 40 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı ise geçen sezon Beşiktaş 2-0’lık skorla kazanmıştı.