Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)

Süper Lig’in 10. Haftasında derbi heyecanı taraftarları bekliyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasında sonucun ne olacağı şimdiden milyonlarca taraftar arasında tartışılıyor. Diğer yandan büyük ilgiyle izlenecek olan karşılaşmanın şifresiz olarak nasıl seyredileceği merak edilenler arasında yer alıyor.
Süper Lig’in 10. Haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndan oynanacak olan derbi karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak. Aşağıdaki kısımda beIN Sports kanalının frekans bilgileri yer alıyor.
BeIN Sports Frekans bilgileri
- Turksat4a
- 12379Mhz Horizantal(yatay)
- DVB—Sembol Oranı 30000
- FEC ¾
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka sonucunda alınacak olan 3 puana her iki takımın da ihtiyacı olması, heyecan katsayısına biraz daha artırıyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı BeIN Sports üyeliği bulunmadığı için bu kanal üzerinden izleyemeyecek olan taraftarlar ise maçı nasıl şifresiz izleyebileceklerini araştırıyorlar.
Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar
- AZ TV
- İdman TV
- CBC Sport
Fenerbahçe muhtemel 11
Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
Beşiktaş muhtemel 11
Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar