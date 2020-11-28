Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)

Süper Lig’in 10. Haftasında derbi heyecanı taraftarları bekliyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasında sonucun ne olacağı şimdiden milyonlarca taraftar arasında tartışılıyor. Diğer yandan büyük ilgiyle izlenecek olan karşılaşmanın şifresiz olarak nasıl seyredileceği merak edilenler arasında yer alıyor.

Süper Lig’in 10. Haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndan oynanacak olan derbi karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak. Aşağıdaki kısımda beIN Sports kanalının frekans bilgileri yer alıyor.

BeIN Sports Frekans bilgileri

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka sonucunda alınacak olan 3 puana her iki takımın da ihtiyacı olması, heyecan katsayısına biraz daha artırıyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı BeIN Sports üyeliği bulunmadığı için bu kanal üzerinden izleyemeyecek olan taraftarlar ise maçı nasıl şifresiz izleyebileceklerini araştırıyorlar.

Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

AZ TV

İdman TV

CBC Sport

Fenerbahçe muhtemel 11

Süper Lig’in en önemli maçlarından olan Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması şifresiz bir şekilde izlenebilmektedir. Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz bir şekilde izleyebilmek için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan kanallar açılabilmektedir.

Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş muhtemel 11

Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar