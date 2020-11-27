İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fb - Bjk maçı şifresiz yayınlayan tv kanalları

Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Kritik müsabaka öncesinde futbol severler 'Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak' tartışmalarına başladılar. İşte Fb - Bjk maçı şifresiz yayınlayan tv kanalları.

27 Kasım 2020 Cuma 17:31
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fb - Bjk maçı şifresiz yayınlayan tv kanalları
Takip Et:

Sarı lacivertli kulüp, en büyük rakiplerinden Beşiktaş’a karşı son yıllarda üstünlük kurmayı bildi. Fenerbahçe, iç sahasında oynadığı maçlarda siyah beyazlı kulübe son mağlubiyetini 17 Nisan 2005’te almıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Dev karşılaşma korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Hangi kanaldan izlenecek?


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş’a karşı son 18 maçta yenilmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı 18 derbide yenilmedi. Siyah beyazlı kulübe karşı Kadıköy’de son yenilgisini 2005’te 4-3’lük skorla alan Fenerbahçe, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.

Ligde 20 puanla 2. sırada olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturmak için kazanmak istiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk potasına girmeyi hedefliyor.  



Son Güncelleme: 27.11.2020 17:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti!
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti!

Popüler Haberler

2021 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrette tahmini rakamlar ne?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fb - Bjk maçı şifresiz yayınlayan tv kanalları
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Hastanın entübe edilmesi, olması entübe etmek ne demektir? Entübe anlamı ve açılımı
Black Cuma hangi gün? Black Cuma için geri sayım
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satılmaya başlayacak? Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların karakterleri
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Osteoporoz nedir? neden olur? Kemik erimesinde dikkat edilmesi gereken noktalar nedir?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil oldu mu? Kaç gün tatil oldu?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Fox TV Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Emanet dizisi Kiraz (Gülderen Güler) kimdir?
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Kasım Cuma sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Kasım 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.