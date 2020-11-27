Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fb - Bjk maçı şifresiz yayınlayan tv kanalları

Sarı lacivertli kulüp, en büyük rakiplerinden Beşiktaş’a karşı son yıllarda üstünlük kurmayı bildi. Fenerbahçe, iç sahasında oynadığı maçlarda siyah beyazlı kulübe son mağlubiyetini 17 Nisan 2005’te almıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Dev karşılaşma korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Hangi kanaldan izlenecek?

Beşiktaş’a karşı son 18 maçta yenilmedi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı 18 derbide yenilmedi. Siyah beyazlı kulübe karşı Kadıköy’de son yenilgisini 2005’te 4-3’lük skorla alan Fenerbahçe, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.

Ligde 20 puanla 2. sırada olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturmak için kazanmak istiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk potasına girmeyi hedefliyor.