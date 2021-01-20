Fenerbahçe Beko’ya NBA’den transfer

Yaz transfer döneminde büyük bir değişikliğe giden Fenerbahçe Beko, istediği sonuçları alamamasının ardından takıma takviye kararı aldı. İlk olarak Bahçeşehir’den Alex Perez’i kadrosuna katan sarı lacivertliler, sonrasında eski oyuncusu Marko Guduric’le anlaşmıştı. Oyun kurucu ve şutör eksiğini bu isimlerle kapatan Fenerbahçe Beko, pota altına da bir transfer yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Philedelphia forması giyen Kyle O’Quinn ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Geçtiğimiz sezonu’de Philedelphia forması altında geçiren 30 yaşındaki Kyle O’Quinn, 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist ve 0.8 blok ortalamasıyla oynamıştı. Kariyerinde farklı NBA takımlarında oynayan 2.08 boyundaki pivot, sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko forması giyecek.