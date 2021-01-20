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Fenerbahçe Beko’ya NBA’den transfer

Fenerbahçe Beko’da transferler devam ediyor. Sezon başında yapılan transferlerden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe Beko, takıma takviye yapmaya devam ediyor. Son olarak NBA’den Guduric’i kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, NBA’den bir transfer daha yaptı. Pivot bölgesinde eksiği olan Fenerbahçe Beko, Kyle O’Quinn’i kadrosuna kattı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:55
Fenerbahçe Beko’ya NBA’den transfer
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Yaz transfer döneminde büyük bir değişikliğe giden Fenerbahçe Beko, istediği sonuçları alamamasının ardından takıma takviye kararı aldı. İlk olarak Bahçeşehir’den Alex Perez’i kadrosuna katan sarı lacivertliler, sonrasında eski oyuncusu Marko Guduric’le anlaşmıştı. Oyun kurucu ve şutör eksiğini bu isimlerle kapatan Fenerbahçe Beko, pota altına da bir transfer yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Philedelphia forması giyen Kyle O’Quinn ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Geçtiğimiz sezonu NBA’de Philedelphia forması altında geçiren 30 yaşındaki Kyle O’Quinn, 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist ve 0.8 blok ortalamasıyla oynamıştı. Kariyerinde farklı NBA takımlarında oynayan 2.08 boyundaki pivot, sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko forması giyecek.



Son Güncelleme: 20.01.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoNbaEuroLeagueFenerbahçeKyle Oquinn
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