Fenerbahçe Beko yeni transferi Danilo Barthel kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Yeni bir yapılanma sürecine giren Fenerbahçe Beko Basketbol takımı, yeni transferlerini açıklamaya başladı. Son olarak yapılan açıklamada Danilo Barthel’i kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe’de yeni transferler devam edecek gibi duruyor. Son olarak Bayen Münih forması giyen Alman oyuncu Barthel, Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılıyor.

Danilo Barthel kimdir?

24 Ekim 1991, Almanya doğumlu olan Danilo Barthel, 2008 yılında profesyonel kariyerine doğduğu bölgenin takımı olan USC Heidelberg’te başladı. 2011 yılına kadar Alman ekibinde forma giyen Alman forvet, sonrasında Fraport Skyliners takımı ile anlaştığını duyurdu. Burada oynadığı 5 yıl ile birlikte Almanya alt yaş kategorilerinde en değerli basketbolcu seçilen oyuncu kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı.

3 yıl Almanya Ligi All Star takımın yer alan Alman forvet, başarılarını 2016 Fiba Europe Cup’u Skyliners ile kazanarak taçlandırdı.

Bu sevincin ardından kendisini Bayen Münih’te bulan başarılı oyuncu, Bavyera ekibinde de istikrarlı yükselişini sürdürdü. 4 sezondur bulunduğu Alman ekibinde 2 EuroCup iki de Euroleague heyecanı yaşayan Barthel, hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonda oynama yeteneğiyle kadroda yer buldu.

Bayen Münih’te başarılı geçen 4 yılına bir Almanya Kupası ve iki tane de Almanya ligi şampiyonluğu sığdıran Danilo Barthel, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarında Almanya milli takımının vazgeçilmeyen oyuncularından birisi oldu.

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun EuroCup ve Euroleague istatistikleri ise şöyle:

EuroCup 2016-2017: 16 maç, 6.0 sayı, 3.5 ribaund, 1.6 asist

EuroCup 2017-2018: 21 maç, 8.5 sayı, 4.1 ribaund, 1.8 asist

Euroleague 2018-2019: 30 maç, 7.9 sayı, 3.9 ribaund, 1.9 asist

Euroleague 2019-2020: 27 maç, 7.9 sayı, 3.9 ribaund, 1.4 asist