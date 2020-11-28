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Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı maçı saat kaç hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Liginde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko ligin 11. haftasında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı hangi kanalın vereceği ise taraftarların merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

28 Kasım 2020 Cumartesi 07:23
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı maçı saat kaç hangi kanalda yayınlanacak?
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THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Beko stadında Valencia Basket'e 90-86 yenildi. Karşılaşmanın ilk aşamasına iki takım arasında dengeli başladı. Maçta iyi performans gösteren Fenerbahçe Beko ilk çeyrekte rakibini 17-16 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, öne çıkan oyunun ikinci periyotunda içeriden ve dışarıdan bulunan sayılarla farkı genişletmeyi başardı. Pota altında etkili bir oyun oynayan sarı-lacivertli takım, 43-33'lük bir avantajla soyunma odasına gitmeyi başarmıştır.

Konuk takım Valencia Basket üçüncü çeyrekte hızlı başladı ve ilk 4 dakikada 10-0'lık skorla arayı kapattı. Fenerbahçe Beko, bu periyotta 64-59 önde geçerek maçın avantajını yeniden kazandı ve 5 puanla maçın son periyota girmeyi başardı.

Mücadelenin dördüncü periyodunda başarılı hamleler yapan Valencia Basket, maçta iyi bir performans sergileyerek hem hücumda hem de savunmada mükemmel bir oyun gösterdi ve maçı 90-86’lık bir skorla kazandı.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bulunmaktaydı.


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 

Hakemler: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak 

Fenerbahçe Beko: Brown 15, Barthel 14, Vesely 10, Ali Muhammed 16, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 11, Westermann 2, Biberovic, Düverioğlu, Tarık Biberovic

Valencia Basket: Pradilla 6, Van Rossom 20, Kalinic 9, Dubljevic 11, Vives 7, Prepelic 13, Williams 13, San Emeterio 6, Hermannsson 3, Puerto, Tobey 2 

1.Periyot: 17-16 

Devre: 43-33 

3.Periyot: 64-59



Son Güncelleme: 28.11.2020 07:23
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoBasketbolTHY Avrupa LigiValencia Basket
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