Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova ile karşılaşacak

Ülker Sports Arena’da oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20:45’te çalacak. Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli takım ilk iki maçını da kazandı. Rus ekibi ise Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya boyun eğerken Maccabi Playtika’yı mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko’nun 540. maçı
Öte yandan sarı lacivertliler Avrupa Ligi’nde 337 maçta 199 galibiyet alıp 138 mağlubiyet almıştı. Sarı kanarya CSKA karşısına maçı kazanırsa Avrupa Ligi’ndeki 200. galibiyetini almış olacak.
Son Güncelleme: 13.10.2020 19:03