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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova ile karşılaşacak

THY Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko üçüncü hafta mücadelesinde Rus ekibi CSKA Moskova’yı sahasında ağırlayacak.

13 Ekim 2020 Salı 19:03
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova ile karşılaşacak
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Ülker Sports Arena’da oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20:45’te çalacak. Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli takım ilk iki maçını da kazandı. Rus ekibi ise Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya boyun eğerken Maccabi Playtika’yı mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko’nun 540. maçı


Temsilcimiz bu akşam CSKA Moskova maçıyla birlikte Avrupa Kupalarındaki 540. Maçına çıkmış olacak. Sarı Kanarya daha önce çıktığı 539 karşılaşmada 310 galibiyet alırken, 229 kez de sahadan mağlup ayrılmıştı.

Öte yandan sarı lacivertliler Avrupa Ligi’nde 337 maçta 199 galibiyet alıp 138 mağlubiyet almıştı. Sarı kanarya CSKA karşısına maçı kazanırsa Avrupa Ligi’ndeki 200. galibiyetini almış olacak.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoBasketbolCSKA Moskova
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