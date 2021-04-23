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Fenerbahçe Beko Rusya'da kayıp

THY Avrupa Ligi favorilerinden biri olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında CSKA Moskova’ya mağlup oldu. Temsilcimiz mücadeleyi 78-67 kaybetti.

23 Nisan 2021 Cuma 23:46
Fenerbahçe Beko Rusya'da kayıp
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Uzun bir süredir THY Avrupa Ligi’nde fırtınalar estiren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu sezon lige kötü başlasa da sonrasında toparlayarak play-off çeyrek final serisine kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Rusya’nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova ile eşleşmişti.

THY Avrupa Ligi favorilerinden biri olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında CSKA Moskova’ya mağlup oldu. Temsilcimiz mücadeleyi 78-67 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından seride 2-0 geriye düşmüş oldu.

Üçüncü çeyrekte rakibini zorlayan temsilcimiz son ve 4. Çeyrekte sert savunmayı aşamadı ve ribauntlarda üstünlük sağlayamadı. Seride 3 maçı kazanan final-four, yani dörtlü finale kalacak. Serinin üçüncü maçı 28 Nisan 2021 Çarşamba günü İstanbul’da olacak.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoCSKA Moskova
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