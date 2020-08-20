Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Hamilton kimdir? Kariyeri ve istatistikleri

Fenerbahçe Beko yeniz sezon çalışmaları kapsamında transferlerini gerçekleştiriyor. Sarı lacivertli takım Obradovic’le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Igor Kokoskov’u getirmişti. Kokoskov’un ardından sarı kanarya Johnathan Hamilton’u kadrosunu kattı.

Fenerbahçe Beko resmi hesabından yapılan açıklamada pivot Johnathan Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi. Trinidad ve Tobago vatandaşı olan oyuncunun yeni sezon planlamaları dahilinde takıma katılmasının ardından taraftarlar oyuncuyu araştırmaya başladı.

Johnathan Hamilton kimdir? Kaç yaşında?

Hamilton Trinidad ve Tobago’nun Rio Claro şehrinde 3 Şubat 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Kolej kariyerinde 3 farklı takımda forma giyen oyuncu ilk olarak Jacksonville forması giymiş ardından Virginia Tech daha sonrada Texas Arlington forması giymiştir. Texas Arlington takımında başarılı bir performans gösteren oyuncu bu performansıyla adını duyurmuştur.

Kariyeri, istatistikleri

2018-19 sezonunda NBDL’in Grand Rapids Drive takımında ter döken oyuncu 48 maçta 11.4 sayı, 8.8 ribaund, 1.3 asist ile 2.4 blok ortalaması yakalamıştır.

Hamilton Avrupa’ya ülkemizin bir diğer takımı Darüşşafaka Tekfen ile gelmiştir. 2019-20 sezonunda Darüşşafaka Tekfen formasıyla başarısını sürdüren oyuncu transferin gözdesi haline gelmiştir. Ülkemizin basket liginin yanı sıra Eurocup’da 15 maçta süre alan oyuncu burada başarısıyla Eurocup’ın en başarılı blok yapan üçüncü oyuncusu seçilmiştir. Başarılı oyuncu Darüşşafaka formasıyla Türkiye Kupası kazanmıştır.