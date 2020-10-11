Fenerbahçe Beko menajeri Gherardini Obradovic, Sarunas ve Kokoskov hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Beko geçen sene koç Obradovic ile yollarını ayırmıştı. Obradovic’in ayrılmasının ardından takımın başına gelmesi için Sarunas Jasikevicius ile uzun süre görüşmüştü. MenajerSarunas ile olan görüşmeler hakkında konuştu. Gherardini Sarunas ile uzun süre telefonla konuştuklarını ve sözleşme imzalamanın imkansız olduğunu anladığını söylerken, koçun biraz beklemek istediğini ancak kendilerinin fazla zaman kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Gherardini Obradovic’in ailesiyle birlikte vakit geçirmek için ayrıldığını söyledi ve Kokoskov konusunda sessizce ilerleyerek koçla görüştüklerini ifade etti. Gherardini Kokoskov’un Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bildiğini söylemesinin ardından koçu transfer ettiklerini sözlerine ekledi.