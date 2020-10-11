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Fenerbahçe Beko menajeri Gherardini Obradovic, Sarunas ve Kokoskov hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Beko menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic’in ayrılığı ve Sarunas Jasikevicius ile olan görüşmelerini hakkında konuştu. Gherardini yeni koç Igor Kokoskov hakkında da görüşlerini açıkladı.

11 Ekim 2020 Pazar 17:57
Fenerbahçe Beko menajeri Gherardini Obradovic, Sarunas ve Kokoskov hakkında açıklamalarda bulundu
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Fenerbahçe Beko geçen sene koç Obradovic ile yollarını ayırmıştı. Obradovic’in ayrılmasının ardından takımın başına gelmesi için Sarunas Jasikevicius ile uzun süre görüşmüştü. Menajer Gherardini Sarunas ile olan görüşmeler hakkında konuştu. Gherardini Sarunas ile uzun süre telefonla konuştuklarını ve sözleşme imzalamanın imkansız olduğunu anladığını söylerken, koçun biraz beklemek istediğini ancak kendilerinin fazla zaman kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Gherardini Obradovic’in ailesiyle birlikte vakit geçirmek için ayrıldığını söyledi ve Kokoskov konusunda sessizce ilerleyerek koçla görüştüklerini ifade etti. Gherardini Kokoskov’un Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bildiğini söylemesinin ardından koçu transfer ettiklerini sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
KokoskovGherardini
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