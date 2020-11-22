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Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti!

Kendi sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, 8 maçlık galibiyet serisini 9 maça çıkarmayı başardı. 70-56'lık skor ile maçı kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko maç boyunca üstünlük kurdu...

22 Kasım 2020 Pazar 23:25
Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti!
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. Haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Lige oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko şimdiye kadar çıktığı 8 karşılaşmanın 8’inde de galibiyet elde etmeyi başarmıştı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe Beko 70-56’lık skor ile maçı kazanan taraf oldu.


Karşılaşmanın 16. Dakikasında Fenerbahçe’nin 24-17’lik üstünlüğü bulunmasına rağmen konuk ekip ilk yarı sonuna kadar kendini toparlayarak farkı 1 sayıya kadar indirdi. 3. Çeyrekte 5-0’lık seri ile geri dönen Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe karşısında etkisini gösteremedi ve son periyoda 52-43’lük skorlarla girildi.

Karşılaşmanın son periyotunda Fenerbahçe üstünlüğünü korumayı başardı ve 70-56’lık skorla maçı kazandı.



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoBahçeşehir KolejiBasketbol
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