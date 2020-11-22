Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti!

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. Haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Lige oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko şimdiye kadar çıktığı 8 karşılaşmanın 8’inde de galibiyet elde etmeyi başarmıştı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe Beko 70-56’lık skor ile maçı kazanan taraf oldu.
Karşılaşmanın son periyotunda Fenerbahçe üstünlüğünü korumayı başardı ve 70-56’lık skorla maçı kazandı.
Son Güncelleme: 22.11.2020 23:25