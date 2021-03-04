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Fenerbahçe Beko, İtalya’dan galibiyetle dönüyor

THY Euroleague’te 27. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın son maçında Milano deplasmanına konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini 92-100 yendi ve önemli bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 01:24
Fenerbahçe Beko, İtalya’dan galibiyetle dönüyor
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THY Euroleague’te heyecan giderek artıyor. 27. haftanın oynandığı ligde hem ilk 8 için hem de ilk 4 için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da bu mücadelenin içinde yer alıyor. 27. haftada Olimpia Milano deplasmanına konuk olan sarı lacivertliler, maçtan galip ayrılan taraf oldu. Rakibini 92-100 yenerek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, ilk 8’deki yerini sağlamlaştırırken, ilk 4 için iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe Beko’ya galibiyetini getiren sayıları: Vesely (13), De Colo (20), Pierre (15), Guduric (15), Brown (18), Barthel (9), Ahmet (7) ve O’Quinn (3) kaydettti.

Bu sonuçla 16. galibiyetini alan temsilcimiz, haftayı 8. sırada tamamladı. Olimpia Milano ise 17 galibiyet 10 yenilgiyle 3. sırada haftayı kapattı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sıradaki maçını, 5 Mart Cuma günü Asvel ile deplasmanda oynayacak.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:24
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueFenerbahçe BekoFenerbahçeMilano
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