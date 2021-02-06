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Fenerbahçe Beko galibiyet serisine devam ediyor

THY Euroleague’de 24. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle sona erdi. Zenit ile evinde karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini 92-84 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı ve üst üste 9. galibiyetini aldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:46
Fenerbahçe Beko galibiyet serisine devam ediyor
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THY Euroleague’de 24. hafta karşılaşmaları bugün tamamlandı. Anadolu Efes’in ardından bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da haftayı galibiyetle tamamladı. Zenit karşısında 92-84 kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Nando de Colo attığı 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. De Colo’nun ardından Guduric 19, Vesely 16 sayı atarak Fenerbahçe Beko’yu galibiyete taşıdılar. Konuk Zenit’te ise William Thomas 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Üst üste 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Haftayı 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 iddiasını da sürdürmüş oldu.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:46
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueFenerbahçe BekoZenitFenerbahçe
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