Fenerbahçe Beko galibiyet serisine devam ediyor

THY’de 24. hafta karşılaşmaları bugün tamamlandı. Anadolu Efes’in ardından bir diğer temsilcimiz’da haftayı galibiyetle tamamladı.karşısında 92-84 kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Nando de Colo attığı 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. De Colo’nun ardından Guduric 19, Vesely 16 sayı atarak Fenerbahçe Beko’yu galibiyete taşıdılar. Konuk Zenit’te ise William Thomas 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Üst üste 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Haftayı 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 iddiasını da sürdürmüş oldu.