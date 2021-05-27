Fenerbahçe Beko finale yükseldi

Türkiye basketbol Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finallerde dördüncü maç olarak nitelendirilen maçtailebüyük bir mücadelede karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe Beko pınar Karşıyaka’yı 78-76 yendi ve final oynama şansı yakaladı. Ligde finale yükselen takımlar Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko seri ile üç maç kazandığı için finale yükseldi. Pınar Karşıyaka ise seriyi de yalnızca bir maç kazanabildi.

Serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko kazanmıştır. İkinci maçını ise pınar Karşıyaka kazanmıştır. Üçüncü ve dördüncü maçı kazanan Fenerbahçe Beko finale yükselerek Şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile rakip oldu. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka salonunda oynandı. Toplam üç galibiyete ulaşan ekip finale yükseldi. Final müsabakasının çok renkli ve keyifli anlara sahne olması düşünülüyor.