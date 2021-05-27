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Fenerbahçe Beko finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka’yı 78-76 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1’e getirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:42
Fenerbahçe Beko finale yükseldi
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Türkiye basketbol Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finallerde dördüncü maç olarak nitelendirilen maçta Fenerbahçe Beko ile pınar Karşıyaka büyük bir mücadelede karşılaştı. Mücadelede Fenerbahçe Beko pınar Karşıyaka’yı 78-76 yendi ve final oynama şansı yakaladı. Ligde finale yükselen takımlar Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko seri ile üç maç kazandığı için finale yükseldi. Pınar Karşıyaka ise seriyi de yalnızca bir maç kazanabildi.

Serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko kazanmıştır. İkinci maçını ise pınar Karşıyaka kazanmıştır. Üçüncü ve dördüncü maçı kazanan Fenerbahçe Beko finale yükselerek Şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile rakip oldu. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka salonunda oynandı. Toplam üç galibiyete ulaşan ekip finale yükseldi. Final müsabakasının çok renkli ve keyifli anlara sahne olması düşünülüyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:42
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoPınar Karşıyaka
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