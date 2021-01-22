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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı da yenerek serisini devam ettirdi

THY Euroleague’nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanına konuk oldu. Son derece heyecanlı geçen maçı temsilcimiz Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, son 8 için iddiasını sürdürdü.

22 Ocak 2021 Cuma 23:00
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı da yenerek serisini devam ettirdi
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THY Euroleague’de 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün en önemli maçında CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Son ana kadar baş başa geçen mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı. Lider CSKA Moskova’yı deviren sarı lacivertli ekip, üst üste 6. galibiyetini aldı. Son 8 takım arasına adını yazdırmak isteyen temsilcimiz, çok önemli bir galibiyetini hanesini yazdırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Nando de Colo 22 sayı atarak galibiyette önemli bir pay üstlenirken, Eddie 17, Guduric 8, Pierre 10, Brown ise 8 sayılık katkı verdi. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sıradaki maçını evinde Maccabi Tel Aviv ile oynayacak.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueCSKA MoskovaFenerbahçe BekoFenerbahçeJan VeselyNando De Colo
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