Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı da yenerek serisini devam ettirdi

THY’de 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün en önemli maçındaile temsilcimizkarşı karşıya geldi. Son ana kadar baş başa geçen mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı. Lider CSKA Moskova’yı deviren sarı lacivertli ekip, üst üste 6. galibiyetini aldı. Son 8 takım arasına adını yazdırmak isteyen temsilcimiz, çok önemli bir galibiyetini hanesini yazdırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Nando de Colo 22 sayı atarak galibiyette önemli bir pay üstlenirken, Eddie 17, Guduric 8, Pierre 10, Brown ise 8 sayılık katkı verdi. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sıradaki maçını evinde Maccabi Tel Aviv ile oynayacak.