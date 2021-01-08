Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 18’inci haftasında BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlıklara sabah düzenlediği antrenman ile başladı.

11 Ocak Pazartesi günü deplasmanda BB Erzurumspor mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisinde düzenlediği antrenman ile başladı.

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut’un gözetimi altında düzenlenen idman saat 11:30’da gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11 başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla bitirdi. Geriye kalan futbolcularsa ısınma ve koordinasyon çalışması sonrasında pas idmanı gerçekleştirdi. İdman dar alan içerisinde yapılan çift kale maç ile bitti.