İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0'lık bir skorla galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sabah düzenlediği antrenman ile BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdi.

08 Ocak 2021 Cuma 19:48
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Takip Et:

Süper Lig’in 18’inci haftasında BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlıklara sabah düzenlediği antrenman ile başladı.

11 Ocak Pazartesi günü deplasmanda BB Erzurumspor mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisinde düzenlediği antrenman ile başladı.

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut’un gözetimi altında düzenlenen idman saat 11:30’da gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11 başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla bitirdi. Geriye kalan futbolcularsa ısınma ve koordinasyon çalışması sonrasında pas idmanı gerçekleştirdi. İdman dar alan içerisinde yapılan çift kale maç ile bitti.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErzurumspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!
Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!
Emre Kılınç’a verilen ceza onandı!
Emre Kılınç’a verilen ceza onandı!
Son dakika: Trezeguet Galatasaray'a mı geliyor?
Son dakika: Trezeguet Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray Bodo Glimpt forması giyen iki ismi radarına aldı
Galatasaray Bodo Glimpt forması giyen iki ismi radarına aldı
Son saniye basketi Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi! Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi
Son saniye basketi Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi! Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi
Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!
Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var 8 Ocak 2021 Cuma TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Show TV Arıza neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Duru karakteri kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan biyografisi
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sevmek Zamanı filmi kime aittir? Sevmek Zamanı yönetmeni ve film kadrosu
Sevgiliye alınabilecek yılbaşı hediyesi fikirleri
fizy İstanbul Müzik Haftasında hangi sanatçılar olacak? fizy İstanbul Müzik Haftası programı
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 20 bin TL’ye yakın destek
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu doğum tarihi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.