Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 39’uncu haftasında şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe kümede kalma yarışı veren BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi ev sahibi Fenerbahçe lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisinde 73 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Deplasman ekibi Erzurumspor ise ligde 37 puanla 19’uncu sırada bulunuyor.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Ligin zirvesi ve küme düşme hattı için büyük öneme sahip maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

ERZURUMSPOR:

Fenerbahçe’de hedef mutlak galibiyet

Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın kazandığı haftada iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe Erzurum karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe’de sağ bek sorunu yaşanıyor.

Gökhan Gönül’ün Alanya karşısında kırmızı kart görmesiyle cezalı duruma düşmesi, Nazım’ın sakatlığının devam etmesinin ardından sağ bek için tek çözüm Ozan Tufan olarak öne çıkıyor. Öte yandan bu maç öncesi Nazım’ın dışında Sadık, Altay ve Perotti’nin de sakatlıkları devam ediyor.

Erzurum’da tek eksik

Erzurumspor’da kümede kalma adına Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çare yok. Zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesi Dadaşlarda sezonun en başarılı ismi Emrah Başsan kart cezası nedeniyle yer alamayacak. Erzurum ekibinde Emrah dışında eksik bulunmuyor.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluk ve kümede kalma yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Heyecan dolu maçları takip etmek isteyen futbol severler maçı nasıl izleyeceklerini araştırıyor. Süper Lig maçları beIN Sports üzerinden yayınlanmakta olup sadece aboneler tarafından izlenebiliyor. Ancak beIN Sports tek maç satın alma işlemiyle futbol severlere hizmet veriyor.

Digitürk izle-öde seçeneği sayesinde tek maç satın alınarak maçlar takip edilebiliyor. Digitürk 204, 205 ve HD servisi aktif olanlar için 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alıp maçlar izlenebiliyor.

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Fenerbahçe BB Erzurumspor maçını şifresiz yayınlayan kanallar

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Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.