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Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Fenerbahçe Süper Lig’in 39.haftasında BB Erzurumspor’u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan maçın ardından futbol severler Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports FB - Erzurum Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:29
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımda kendileri adına final maçına çıkacak.

Fenerbahçe Erzurum maçı öncesinde ligde çıktığı 36 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi ile 73 puan topladı. Erzurumspor ise ligde bu maç öncesi çıktığı 37 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 yenilgi ile 37 puan topladı. Dadaşlar 37 puanla 19’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

Kanaryada 8 oyuncu sınırda

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı öncesi 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tisserand, Caner, Sosa, Pelkas, Serdar, Sinan ve Ferdi Kadıoğlu bu maç kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Altay, Sadık, Nazım ve Perotti de bu maçta yer alamayacak.

Erzurum’da 4 oyuncu sınırda

Ligde kalma adına final maçına çıkacak olan Erzurumspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Schweclen, Novikovas, Gomes ve Boumal bu maçta kart görmeleri durumda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca kart cezalısı Emrah Başsan Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Fenerbahçe hiç yenilmedi

Fenerbahçe lig tarihinde Erzurumspor ile 3 kez karşılaştı ve bu maçlarda yenilmedi. Sarı kanarya Erzurum’u 2 kez yenerken 1 kez berabere kaldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Ligin zirvesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
Bb ErzurumsporFenerbahçe
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