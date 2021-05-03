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Fenerbahçe BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 39.hafta heyecanı Fenerbahçe BB Erzurumspor maçıyla devam ediyor. Küme düşme ve şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Fenerbahçe BB Erzurumspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Fenerbahçe Erzurum Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
Fenerbahçe BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Fenerbahçe BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe kümede kalma adına final maçına çıkacak olan Erzurumspor maçı öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe ligde 73 puanla lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Sarı kanarya bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Erzurumspor ise ligde 37 puanla 19’uncu sırada bulunuyor.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

Fenerbahçe’de hedef 3 puan

Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe bu maçı kazanarak ligin bitimine 3 maç kala Beşiktaş ile puan farkın 5’e indirmek istiyor. Sarı kanarya bu maça ligin finali olarak görüyor.

Erzurum için final

Kümede kalma yarışında Yılmaz Vural ile çıkışa geçen Erzurumspor geçen hafta Başakşehir karşısında dramatik bir şekilde kaybetti. Dadaşlar Fenerbahçe maçını kazanarak ligde kalma umutlarını bir sonraki maça taşımak istiyor. Fenerbahçe maçı Erzurum için final maçı olacak.

4.kez karşı karşıya

Fenerbahçe lig tarihinde Erzurumspor ile 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet alırken bir maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta 2-2’lik berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe Erzurum canlı izle

3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe Erzurumspor maçı beIN Sports 1’den yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz ve canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayınları izleyen kişiler içinde ceza verilebildiği gibi bu yayınlarda görüntü kalitesi düşüktür.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBb ErzurumsporSüper Lig
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