Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de

Avrupa sahnesinde oldukça iyi ilerleyen Fenerbahçe Bayen Münih ile evinde karşılaşacak. Sarı lacivertli temsilcimizin mücadelesini basketbol severleri ekranlara kilitleyecek.

Fenerbahçe Bayen Münih maçı, temsilcimizin yeni sezon içinde oynayacağı önem arz eden maçlardan birisi olacak. 8 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe bu maçı da kazanmak istiyor. Basketbol severleri ekrana kilitleyen oyun, şifresiz olarak naklen canlı olarak ekranlar da izlenebilir.

Fenerbahçe Bayen Münih Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ligde Gaziantep Basketbol’a Konuk Olacak

Sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı bir şekilde beklediği mücadele 16 Ekim 2020 Cuma günü oynanacak. Maçın başlayacağı Türkiye saati 20:45,s Haber ekranından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa arenasında yaşanan mücadele sonrasında sarı-lacivertli takım, Gaziantep Basketbol takımına konuk olacak. Bu maç 18 Ekim 2020 Pazar günü 15:15 başlayacak.