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Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de

Avrupa da önemli başarıların altına imza atan Fenerbahçe Basketbol takımı bu başarılara bir yenisini daha ekleme yolunda. 16 Ekim Cuma günü Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak olan temsilcimizin müsabakası naklen canlı olarak yayınlanacak.

16 Ekim 2020 Cuma 18:35
Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de
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Avrupa sahnesinde oldukça iyi ilerleyen Fenerbahçe Bayen Münih ile evinde karşılaşacak. Sarı lacivertli temsilcimizin mücadelesini basketbol severleri ekranlara kilitleyecek.

Fenerbahçe Bayen Münih maçı, temsilcimizin yeni sezon içinde oynayacağı önem arz eden maçlardan birisi olacak. 8 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe bu maçı da kazanmak istiyor. Basketbol severleri ekrana kilitleyen oyun, şifresiz olarak naklen canlı olarak ekranlar da izlenebilir.

Fenerbahçe Bayen Münih Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman, Saat Kaçta?


Sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı bir şekilde beklediği mücadele 16 Ekim 2020 Cuma günü oynanacak. Maçın başlayacağı Türkiye saati 20:45, Bein Sports Haber ekranından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Ligde Gaziantep Basketbol’a Konuk Olacak

Avrupa arenasında yaşanan mücadele sonrasında sarı-lacivertli takım, Gaziantep Basketbol takımına konuk olacak. Bu maç 18 Ekim 2020 Pazar günü 15:15 başlayacak.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
BaketbolFenerbahçeBayern MünihBein Sport
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