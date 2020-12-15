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Fenerbahçe bay geçme haftası ne zaman? Takımların Bay geçme haftaları

Fenerbahçe takımı ne zaman bay yapacak? Süper Lig takımları ne zaman bay yapacak? Galatasaray takımı hangi hafta bay yapacak? Beşiktaş takımı ne zaman bay yapacak? Fenerbahçeli ve diğer Süper Lig takımlarını tutan futbolseverler takımlarının ne zaman bay yapacaklarını araştırıyorlar.

15 Aralık 2020 Salı 22:35
Fenerbahçe bay geçme haftası ne zaman? Takımların Bay geçme haftaları
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Fenerbahçe Takımı Hangi Hafta Bay Geçecek? Süper Lig Takımlarının Bay Haftaları Ne Zaman?

Fenerbahçe takımının hangi hafta bay geçeceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Herkes Fenerbahçe’nin ve diğer Süper Lig takımlarının hangi hafta bay geçeceğini araştırıyor.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının hangi hafta bay geçecekleri merak konusu oldu. Taraftarlar takımlarının hangi hafta bay geçeceğini merakla araştırıyor.

Fenerbahçe Ne Zaman Bay Geçecek?

Fenerbahçe takımı kendi resmi intenet sitesinden yayuınlamış olduğu fikstür ile bay geçecekleri tarihi açıkladı.

Süper Lig Takımları Bay Geçme Haftaları!

  • 1.Hafta Konyaspor takımı bay yapacaktır.
  • 2.Hafta MKE Ankaragücü takımı bay yapacaktır.
  • 3.Hafta Gençlerbirliği takımı bay yapacaktır.
  • 4.Hafta Sivasspor takımı bay yapacaktır.
  • 5.Hafta Beşiktaş takımı bay yapacaktır.
  • 6.Hafta Kayserispor takımı bay yapacaktır.
  • 7.Hafta Denizlispor takımı bay yapacaktır.
  • 8.Hafta Çaykur Rizespor takımı bay yapacaktır.
  • 9.Hafta Yeni Malatyaspor takımı bay yapacaktır.
  • 10.Hafta Hatayspor takımı bay yapacaktır.
  • 11.Hafta Gaziantep FK takımı bay yapacaktır.
  • 12.Hafta Galatasaray takımı bay yapacaktır.
  • 13.Hafta Başakşehir takımı bay yapacaktır.
  • 14.Hafta Karagümrük takımı bay yapacaktır.
  • 15.Hafta Fenerbahçe takımı bay yapacaktır.
  • 16.Hafta Göztepe takımı bay yapacaktır.
  • 17.Hafta Kasımpaşa takımı bay yapacaktır.
  • 18.Hafta Trabzonspor takımı bay yapacaktır.
  • 19.Hafta Alanyaspor takımı bay yapacaktır.
  • 20.Hafta Antalyaspor takımı bay yapacaktır.
  • 21.Hafta BB Erzurumspor takımı bay yapacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:35
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Fenerbahçe Ne Zaman Bay YapacakSüper Lig Bay HaftalarıFutbolBay Haftaları
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