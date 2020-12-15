Fenerbahçe bay geçme haftası ne zaman? Takımların Bay geçme haftaları

Fenerbahçe Takımı Hangi Hafta Bay Geçecek? Süper Lig Takımlarının Bay Haftaları Ne Zaman?
Fenerbahçe takımının hangi hafta bay geçeceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Herkes Fenerbahçe’nin ve diğer Süper Lig takımlarının hangi hafta bay geçeceğini araştırıyor.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının hangi hafta bay geçecekleri merak konusu oldu. Taraftarlar takımlarının hangi hafta bay geçeceğini merakla araştırıyor.
Fenerbahçe Ne Zaman Bay Geçecek?
Süper Lig Takımları Bay Geçme Haftaları!
- 1.Hafta Konyaspor takımı bay yapacaktır.
- 2.Hafta MKE Ankaragücü takımı bay yapacaktır.
- 3.Hafta Gençlerbirliği takımı bay yapacaktır.
- 4.Hafta Sivasspor takımı bay yapacaktır.
- 5.Hafta Beşiktaş takımı bay yapacaktır.
- 6.Hafta Kayserispor takımı bay yapacaktır.
- 7.Hafta Denizlispor takımı bay yapacaktır.
- 8.Hafta Çaykur Rizespor takımı bay yapacaktır.
- 9.Hafta Yeni Malatyaspor takımı bay yapacaktır.
- 10.Hafta Hatayspor takımı bay yapacaktır.
- 11.Hafta Gaziantep FK takımı bay yapacaktır.
- 12.Hafta Galatasaray takımı bay yapacaktır.
- 13.Hafta Başakşehir takımı bay yapacaktır.
- 14.Hafta Karagümrük takımı bay yapacaktır.
- 15.Hafta Fenerbahçe takımı bay yapacaktır.
- 16.Hafta Göztepe takımı bay yapacaktır.
- 17.Hafta Kasımpaşa takımı bay yapacaktır.
- 18.Hafta Trabzonspor takımı bay yapacaktır.
- 19.Hafta Alanyaspor takımı bay yapacaktır.
- 20.Hafta Antalyaspor takımı bay yapacaktır.
- 21.Hafta BB Erzurumspor takımı bay yapacaktır.
Son Güncelleme: 15.12.2020 22:35