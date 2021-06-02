Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zamana ertelendi? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi

Süper Lig’de yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, bu sezon da bu hasreti dindiremedi. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertli camia, bir yandan da haziran ayında yapılacak başkanlık seçimini heyecanla bekliyor. Ancak Fenerbahçe’nin resmi intenet sitesi, başkanlık seçimleri ile ilgili şok bir açıklama yaptı. Seçimlerin 5-6 Haziran’da, yeterli şartlar sağlanamazsa ise 12-13 Haziran’da yapılması planlanıyor. Ancak sitenin açıklamasına göre seçimler 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi günlerine ertelendi.

Seçim Neden Ertelendi?

Seçimlerin ertelenmesiyle sarı laciverte gönül veren taraftarlar, bunun nedenini merak etmeye başladılar. Duyumlara göre Fenerbahçe Divan Kurulu, 12-13 Haziran’da yapılması planlanan seçimin ikinci günü olan 13 Haziran’ın sokağa çıkma yasağı olan Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bu kararı aldı.

Fenerbahçe’de şuan için Eyüp Yeşilyurt ve mevcut başkan Ali Koç’tan başka kimse başkan adaylığını açıklamadı.