İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?

2 yıla aşkın pandemi süreci içerisinde bulunan ülkemiz koronavirüs tedbirlerini alarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısını virüs nedeni ile çevrimiçi şeklinde gerçekleştirdi. Ülkemizin 4 büyük takımından birisi olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelen sorulandan bir tanesi aday olacak mısınız sorusu oldu. Verdiği cevapları merak eden Fenerbahçe taraftarları ve sevenleri sorunun cevabını merakla bekliyor. Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? sorusunun detayları haberimizde

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:48
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Takip Et:

Yaptığı açıklamalar merakla beklenen Ali Koç Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimlerinde takımın faydasına olacak her ihtimali değerlendirdi. Bu açıklamalardan sonra Fenerbahçe başkanlık seçim tarihleri de kurul tarafından açıklandı. Ali Koç’a yöneltilen sorulardan birisi olan başkan olacak mısınız? Sorusuna şu şekilde cevap verdi. ‘‘İhtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız’’ diyerek sorularına cevap verdi. Taraftarların merakla beklediği Ali Koç başkan olacak mı? Sorusu cevabı merakla bekleniyor.

 

Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı?

Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler karşısında Fenerbahçe YDK toplanması online hizmetler sayesinde tehlikesiz ve korunaklı şekilde gerçekleştirildi. Herkesin de beklediği soru olan Ali Koç başkan olacak mı? sorusuna verilen cevap ise; ‘’Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız’’ dedi. Bu açıklamayı duyan Fenerbahçe sevenleri üzülmekle beraber endişeye kapıldı.  Taraftarlar başkan kim olacak? Sorusunu yöneltmeye başladı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Taraftarların merakla beklediği sonuç ne olacak? Başkanlık seçiminde Ali Koç’un açıklamaları bekleniyor. Henüz aday olarak gösterilen bir kimse olmadığından merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe taraftarlarının beklediği açıklama kulüp tarafından yapıldı. Açıklamalarda ‘’Kulübümüzün; Olağan seçimli genel kurul toplantısı 29-30 Mayısıs 2021 tarihinde 10.30’da Fenerbahçe stadyumu olan Ülker stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe sevenlerinin merakla beklediği gün tarihleri açıklanmasının ardından meraklar arttı. Yapılacak olan ilk toplantı da oyların çoğunluğu toplanarak sonuca varılacak. Fakat gerekli çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul, 5-6 Haziran 2021 tarihinde ilk toplantı gibi aynı saat ve adreste çoğunluk şartı olmadan gerçekleştirilecek.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçBaşkanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Show Tv Alev Alev oyuncu kadrosu
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz doğum tarihi
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Girift dizi fragmanı yayınlandı!
GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.