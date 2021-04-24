Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?

Yaptığı açıklamalar merakla beklenen Ali Koç Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimlerinde takımın faydasına olacak her ihtimali değerlendirdi. Bu açıklamalardan sonra Fenerbahçe başkanlık seçim tarihleri de kurul tarafından açıklandı. Ali Koç’a yöneltilen sorulardan birisi olan başkan olacak mısınız? Sorusuna şu şekilde cevap verdi. ‘‘İhtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız’’ diyerek sorularına cevap verdi. Taraftarların merakla beklediği Ali Koç başkan olacak mı? Sorusu cevabı merakla bekleniyor.

Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı?

Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler karşısında Fenerbahçe YDK toplanması online hizmetler sayesinde tehlikesiz ve korunaklı şekilde gerçekleştirildi. Herkesin de beklediği soru olan Ali Koç başkan olacak mı? sorusuna verilen cevap ise; ‘’Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız’’ dedi. Bu açıklamayı duyan Fenerbahçe sevenleri üzülmekle beraber endişeye kapıldı. Taraftarlar başkan kim olacak? Sorusunu yöneltmeye başladı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Taraftarların merakla beklediği sonuç ne olacak? Başkanlık seçiminde Ali Koç’un açıklamaları bekleniyor. Henüz aday olarak gösterilen bir kimse olmadığından merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe taraftarlarının beklediği açıklama kulüp tarafından yapıldı. Açıklamalarda ‘’Kulübümüzün; Olağan seçimli genel kurul toplantısı 29-30 Mayısıs 2021 tarihinde 10.30’da Fenerbahçe stadyumu olan Ülker stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe sevenlerinin merakla beklediği gün tarihleri açıklanmasının ardından meraklar arttı. Yapılacak olan ilk toplantı da oyların çoğunluğu toplanarak sonuca varılacak. Fakat gerekli çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul, 5-6 Haziran 2021 tarihinde ilk toplantı gibi aynı saat ve adreste çoğunluk şartı olmadan gerçekleştirilecek.