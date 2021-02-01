Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulu Hatay'a 35 fidan dikecek!

Fenerbahçe’nin 23. Haftada Hatayspor deplasmanında olacağı belirtilirken Fenerbahçe teknik heyet ve yönetimi erkenden Hatay’a gitti. Geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonrasında fidan dikeceğini belirten Fenerbahçe yönetimi karşılaşma öncesinde fidan dikimlerinin tamamlanacağı açıklandı.

Fenerbahçeliler Deneği Basın Sözcüsü Ömer Yalım açıklamalarında ‘Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangınlarda ciğerimiz yandı. Bizde Fenerbahçeliler olarak yangında zarar gören ilçemize Hatay Valiliği tarafından belirlenen bölgede 35 bin fidan dikeceğiz. Törene Başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Hatay Valisi Rahmi Doğan katılacak.’ Dedi.