Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sosa hakkında açıklama!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe hakkında çıkan iddialar ile de boğuşuyor. Son olarak Trabzonspor’dan Filip Novak’ın transferi sonrasında Sosa Fenerbahçe’ye geliyor söylentilerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan açıklama geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın görüşmeleri sonrasında kamera karşısına geçen Fenerbahçe başkanı Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in

‘Sosa konusu söylentiden ibaret’

‘Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. Futbolcular önce bize gelir daha sonra 2-3 katı fazla paran verilen kulübe gider’ sözlerine ‘Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz'e, 'Başkanım siz sağlığınıza tekrar kazanaın, ben şampiyon olmuş kadar mutlu olurum' dedim, sözlerimin de arkasındayım. Vedat'tan sonra çok istenen bir oyuncuyu daha Fenerbahçe'ye kaptırmak karşı tarafı çok sinirlendirmiş. Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. anlaşma sağlanan bir oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir. Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da garip. Mert Hakan'ın duruşu, benim açımdan takdire edilesi bir duruştur. Bizim yaptığımız anlaşma, onun daha önce Galatasaray ile anlaştığı şartlardan, daha düşük şartlar’ açıklaması ile cevap verdi.

Takımı baştan aşağı yenileyen ve yeni sezona hızlı girmek isteyen Fenerbahçe hakkında Sosa söylentileri son günlerde gündemden düşmüyor. Konu hakkında Başkan Ali Koç, ‘Transferler devam edecek. İhtiyaçlarımız devam ediyor. Hem içeri gelecekler hem dışarı gidecekler var. Önemli olan 2 senede sağladığımız olan maaş bütçelerindeki düşüşü devam ettirebilmek. Önemli olan bu. Bitmemiş bir transferi konuşmak doğru olmaz. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de inceleme yaparız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız’ açıklaması ile konuya son noktayı koydu.