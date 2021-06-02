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Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?

Fenerbahçe başkanlık seçimlerine başkan adayı olacak olan Eyüp Yeşilyurt, sarı lacivertlilerde bir anda gündem oldu. Peki Eyüp Yeşilyurt kimdir? İşte Eyüp Yeşilyurt hakkında öne çıkan detaylar…

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:51
Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?
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Fenerbahçe’de sezonun sona ermesi ile beraber yeni sezonun hazırlıkları başlamıştı. Fakat gözler bir yandan da 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul’a çevrilmişti. Sarı lacivertlilerde tek aday olması beklenen mevcut başkan Ali Koç’ın karşısına şok bir aday çıkmıştı. Ticaretle uğraşan bir iş adamı olan Eyüp Yeşilyurt, birkaç gün sonra gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Ali Koç’a rakip olacak.

Eyüp Yeşilyurt Kimdir?

Eyüp Yeşilyurt, 1970 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Ticaret sektöründe varlık gösteren iş adamı, evli ve üç çocuk babası. Başkan adaylığını açıklayan Yeşilyurt, başkan seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. İş adamı aday olduğunu açıkladığı bildirisinde, Fenerbahçe’nin haklarını savunma konusunda vaatler değil icraatlar vereceğini ve sloganlarının ‘’Fenerbahçe sahipsiz değildir’’ olacağını vurguladı.

Fenerbahçe’deki başkanlık seçimleri 5-6 Haziran’da yapılacak. Yeterli katılım sağlanamazsa 12-13 Haziran’da tekrarlanacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşkanlık SeçimleriEyüp Yeşilyurt
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