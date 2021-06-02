Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?

Fenerbahçe’de sezonun sona ermesi ile beraber yeni sezonun hazırlıkları başlamıştı. Fakat gözler bir yandan da 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul’a çevrilmişti. Sarı lacivertlilerde tek aday olması beklenen mevcut başkan Ali Koç’ın karşısına şok bir aday çıkmıştı. Ticaretle uğraşan bir iş adamı olan Eyüp Yeşilyurt, birkaç gün sonra gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Ali Koç’a rakip olacak.
Eyüp Yeşilyurt Kimdir?
Fenerbahçe’deki başkanlık seçimleri 5-6 Haziran’da yapılacak. Yeterli katılım sağlanamazsa 12-13 Haziran’da tekrarlanacak.
Son Güncelleme: 02.06.2021 12:51